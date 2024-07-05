Разговор Путина и Орбана назвали откровенным

Переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана носили откровенный характер. Основной темой беседы стало решение украинского кризиса. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что венгерский премьер не передавал президенту России никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского.

«Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского кризиса», — привело заявление Ушакова РИА «Новости» .

Помощник президента России подчеркнул, что Орбана приняли как премьер-министра Венгрии, но полномочий председателя Совета Евросоюза с него никто не снимал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в пятницу, 6 июня. В своих социальных сетях политик назвал свой визит новым шагом в миротворческой миссии. Из аэропорта Внуково Орбан приехал в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высоко оценил последовательную линию главы правительства Венгрии, который поставил перед собой цель сопоставить позиции России и Украины. Он напомнил, что на этой неделе Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Зеленским.