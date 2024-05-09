Си Цзиньпин прибыл в Венгрию | 360°

Мир 09 мая 2024, 10:46 Си Цзиньпин прибыл в Венгрию Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, где пройдут переговоры с Орбаном РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Об этом сообщил портал Index.

У китайского лидера в Будапеште пройдут переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.

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«Председатель Китая Си Цзиньпин около 21:00 в среду прибыл в Будапешт. В четверг пройдет официальная программа, Орбан примет его в Будайской крепости», — отметили журналисты.

В последний раз Си Цзиньпин посещал Венгрию 15 лет назад. В этот раз он приехал вместе с женой, на общем обеде в четверг также будет присутствовать супруга Орбана. После этого глава КНР примет участие в подписании несколько межгосударственных договоров.

В ходе рабочей поездки во Францию Си Цзиньпин раскритиковал западные страны, которые в негативном ключе оценили его отношения с Россией. Он напомнил, что Китай выступает против использования украинского кризиса для разжигания новой холодной войны.