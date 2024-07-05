Путин назвал главное условие для начал переговоров с Украиной

Путин назвал уход ВСУ из новых регионов условием для переговоров с Украиной

Россия выступает за полное и окончательное завершение украинского конфликта. Но для начала переговоров ВСУ должны покинуть территории республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер напомнил, что уже говорил об этом во время своего выступления в Министерстве иностранных дел.

«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что есть и другие условия, но их можно рассмотреть и обсудить в ходе возможных переговоров.

В своем выступлении в минувший четверг, 4 июля, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане президент России Владимир Путин заявил, что не рассматривает возможность прекращения огня в зоне специальной военной операции без переговоров с Украиной.

Он напомнил, что все прошлые попытки заканчивались тем, что украинские боевики продолжали вести обстрелы позиций российских солдат. Кроме того, глава государства не намерен дать киевскому режиму время, чтобы получить еще больше оружия во время передышки и пополнить войска принудительной мобилизацией.

Путин заявил, что боевые действия можно прекратить только тогда, когда Украина возьмет на себя необратимые обязательства, от которых не сможет отказаться. Без этого говорить о прекращении огня рано.

Президент России добавил, что основой переговоров могут стать стамбульские договоренности, которые парафировала украинская сторона.