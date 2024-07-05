Орбан указал на влияние украинского конфликта на экономику Европы

Конфликт на Украине уже начал оказывать влияние на конкуретноспособность и экономику Европы. Об этом на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Этот конфликт начал оказывать влияние на нашу конкурентоспособность и экономический рост», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что лучше всего страны Европы развивались в то время, когда на континенте был мир.

Переговоры Орбана и Путина в Москве состоялись ранее в пятницу. После их завершения премьер заявил, что главной задачей председательства Венгрии в ближайшие полгода в Евросоюзе станет достижение мира.

Российский лидер оценил переговоры с Орбаном как результативные и напомнил, что Россия и Венгрия продолжают активный диалог, несмотря на непростую геополитическую обстановку.

Ранее Орбана за визит в Москву осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц.