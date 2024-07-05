Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву для переговоров с Путиным

Урегулирование конфликта на Украине станет темой переговоров премьер-министра Венгрии и президента России Владимира Путина. Об этом, комментируя приезд главы правительства европейской страны, заявил пресс-секретарь Орбана Бертлан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», — процитировало издание Telex представителя венгерского премьера.

В минувший вторник 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на Украину, где встретился с лидером страны Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров глава венгерского правительства предложил собеседнику рассмотреть возможность временного прекращения огня для начала переговоров с Россией. По словам Орбана, такое предложение Зеленскому не понравилось, но он предложил подумать об этом.

В беседе с журналистами политик подчеркнул, что ведет переговоры по урегулированию украинского кризиса только от своей страны. Он пояснил, что статус председателя Евросоюза не дает права говорить от всего блока.