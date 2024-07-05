Путин объяснил нежелание Зеленского отменить военное положение на Украине

Украинские власти не собираются отменять режим военного положения, поскольку тогда им придется проводить выборы главы государства. На это указал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и несостоявшиеся в срок», — заметил российский лидер.

Он подчеркнул, что шансы победить на них у киевского режима, который утратил легитимность и рейтинги, близки к нулю.

Путин добавил, что на Украине не допускают саму мысль о прекращении боевых действий как раз потому, что в таком случае предлог для продления военного положения просто исчезнет.

Президент обратил внимание, что речь не идет о перемирии или временной приостановке огня — подобную паузу украинские власти могли бы использовать для восстановления потерь или перегруппировки и довооружения.

«Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — подчеркнул Путин.