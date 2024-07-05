Путин озвучил условия для завершения конфликта на Украине

Путин выступил за завершение конфликта на Украине на условиях России

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на своих условиях, а не просто за перемирие или паузу. На это указал президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — заявил российский лидер.

Одним из условий прекращения боевых действий он назвал полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии.

При этом он отметил, что Украина не желает решать вопросы путем переговоров. По его словам, спонсоры киевского режима продолжают использовать его как таран в противостоянии с Россией.

Также Путин рассказал, что Орбан поделился с ним деталями визита в Киев и выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что венгерский премьер не передавал никаких посланий от Владимира Зеленского.