Из Москвы запустили рейс в северокорейский Вонсан. Зачем россиянам туда лететь?

В апреле из Москвы стартует первый рейс в новый северокорейский курорт в Вонсане. 360.ru узнал подробности: что это за курорт, пользуется ли он спросом и сколько стоит отдых.

История Вонсана

Вонсан — административный центр северокорейской провинции Канвандо. Город площадью около 270 квадратных километров расположен на восточном берегу Корейского полуострова, на берегу бухты Вонсанхан. В нем живут около 360 тысяч человек. История современного Вонсана берет начало с конца XIV века. Тогда это было маленькое поселение, находившееся под властью династии Чосон. Во второй половине XIX века Вонсан стал одним из первых в стране международных торговых портов. Во времена японской оккупации он носил японское название Гэндзан. В 1914 году железная дорога соединила город с Пхеньяном и другими промышленными центрами. Город сильно пострадал во время Корейской войны в 1950-х, но позже его восстановили. Его развитие как транспортного узла и промышленного центра продолжилось. В наше время в Вонсане, помимо промышленности, наиболее развиты рыболовство, сельское хозяйство и туризм. Сейчас путешественников привлекает в первую очередь новая курортная зона Вонсан-Кальма на берегу Японского моря, открывшаяся в 2025 году. Кроме того, в окрестностях Вонсона есть горнолыжный курорт Масиннен, буддийский храм Согванса с источником минеральной воды, международный детский лагерь «Сондовон», а также несколько крупных гостиниц.

О том, что до Вонсан-Кальмы могут запустить прямые рейсы из России, стало известно в 2025 году. В июле он принял первых туристов из РФ и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Военный аэродром переоборудовали в гражданский, с зоной беспошлинной торговли и точками общепита.

Что известно о Вонсан-Кальме?

Курорт находится на песчаном побережье полуострова Кальма, простирается на пять километров и рассчитан примерно на 20 тысяч отдыхающих. На территории располагается около 50 отелей. По данным РБК, есть также возможность аренды квартир и кемпинг у озера. На песчаных пляжах есть шезлонги, раздевалки и камеры хранения. На первых этажах жилых домов располагаются продуктовые магазины, аптеки, закусочные, салоны связи. На улицах много агитационных плакатов, портреты политических лидеров, зато нет рекламы. Системы «все включено» нет, но уровень сервиса довольно высокий. Есть куда пойти: работают рестораны, кафе, аквапарк, развлекательные центры. Есть экскурсии на пивзавод или с визитом к статуям вождей, прогулки на катере. Предлагаются оригинальные мастер-классы, например — по изготовлению корейского блюда кимчи.

Туристам советуют брать с собой солнцезащитный крем с высоким SPF, головной убор и солнцезащитные очки. Стоит иметь в виду, что на курорте довольно строгий дресс-код: для мужчин — брюки и туфли, для женщин — длинные юбки. На сайте аэропорта Шереметьево есть информация о прямом рейсе авиакомпании Nordwind Airlines до северокорейского курорта 21 апреля. Первый рейс в обратном направлении запланирован на 23 апреля. Других дат прямых рейсов пока нет.

Что рассказали первые туристы?

Путешественники назвали курорт самобытным и интересным. Они отметили, что море прозрачное, песок чистый, питание трехразовое, еда вкусная, персонал отелей вежливый и предупредительный. Весомый минус — слабый интернет, редко встречающийся и дорогой WI-FI. Сотовой связью можно пользоваться только с северокорейской сим-карты. Некоторые туристы жалуются на жесткие кровати, отсутствие места для сушки вещей, недостаток сувениров и «специфическое» мороженое.

Что по ценам?

В 2025 году стоимость путевки на одного человека летом оценивалась примерно в 150 тысяч рублей. Эксперты в сфере туризма советовали путешественникам брать с собой доллары и евро мелкими купюрами. Как рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян, сейчас цены примерно те же — на двоих поездка обойдется примерно в четыре тысячи долларов (308 тысяч рублей). По его словам, дороговизна повлияла на спрос и туры не состоятся. «Люди узнали о ценах и расхотели ехать — тот же Египет в два раза дешевле. Кстати, и купаться в Вонсане невозможно, вода холодная. И рейсы эти отменили — можно попасть туда только через Владивосток», — утверждает Мкртчян. Другой информации об отмене рейсов пока не поступало. Возможно, как предположил еще в прошлом году Сергей Лавров, новое направление полюбят жители Дальнего Востока, которым проще туда добраться. Кроме того, турэксперты отмечают, что новое направление скорее оценят пресыщенные путешественники, которые уже много где побывали и хотят чего-то экзотического.

По словам Мкртчяна, планировать поездки на майские праздники в апреле уже поздно — скорее стоит озаботиться летним отдыхом.