Майские выходные в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

«В 2026 году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние восемь лет. <…> Это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь», — сказала депутат.

Стенякина пояснила, что на продолжительность отдыха в мае напрямую повлияли длинные новогодние каникулы. Они в этом году продлились рекордно долго: 12 дней.

В предстоящем мае нерабочими будут два блока дат: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Если сравнивать с предыдущими годами, майские выходные в 2026-м действительно выглядят более скромно. В 2022, 2024 и 2025 годах на май приходилось по восемь нерабочих дней, в 2023 году — семь.

Депутат напомнила, что официально праздничными днями в России остаются 1 мая и 9 мая, а итоговая продолжительность отдыха зависит от переноса выходных. При этом после майских праздников следующая возможность для длинного отдыха появится уже в июне — тогда россияне будут отдыхать с 12 по 14 число.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха в майские праздники. Ими традиционно стали Египет и Турция.