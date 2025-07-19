«Нигде такого не видела». Российские туристы оценили отдых в Северной Корее

Российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, оказались под впечатлением. Они высоко оценили сервис и вежливость сотрудников отеля. Своими эмоциями от поездки отдыхающие поделились с РБК .

«Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку. Завтрак, обед, ужин — прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай. Пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе», — рассказала туристка Дарья.

Другая отдыхающая отметила, что тур превзошел все ее ожидания, вспомнив свой предыдущий отпуск на Бали.

Курортная зона на берегу Японского моря открылась в начале месяца. Гендиректор компании «Восток-Интур» Инна Мухина рассказывала о преимуществах и недостатках отдыха в КНДР. По ее словам, в стране нет системы «все включено», но отпуск здесь можно провести на достаточно высоком уровне. Правда, за неделю на курорте придется отдать 150 тысяч рублей.

В СМИ также появлялась информация о том, что после визита Сергея Лаврова туристическую зону закрыли, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «грубым фейком».