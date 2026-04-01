Любимые места русских царей. Что посмотреть в Подмосковье на майских праздниках

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет. Далеко уехать, скорее всего, не получится, но можно интересно и плодотворно провести время в Подмосковье или неподалеку. Куда сходить и съездить на пару дней — в материале 360.ru.

Как отдыхаем на майских праздниках?

В этот раз выходных будет шесть — два раза по три с разрывом в пять дней. Нерабочими будут дни с 1 по 3 и с 9 по 11 мая включительно. Официально праздничные дни — 1 и 9 мая, а итоговая продолжительность отдыха сложилась с учетом переноса выходных. Для сравнения: в 2025-м, годом ранее, и в 2022 году в мае было целых восемь нерабочих дней, в 2023-м — семь. Из-за того, что даже эти шесть дней идут не подряд, отправиться в полноценный отпуск на майских будет затруднительно. Конечно, можно взять пять дней отпуска перед Днем Победы, но не у всех есть такая возможность, а провести праздники интересно и насыщенно хочется большинству. Поездка по достопримечательностям Подмосковья станет отличным компромиссом.

Куда поехать в Московской области?

Погулять по древнему кремлю и попробовать пастилы в Коломне

Интересно Как доехать из Москвы: на автомобиле по федеральной трассе М5 «Урал» за полтора часа, на электричке от Казанского вокзала за два — два с половиной часа или на автобусе № 460 от станции метро «Котельники» примерно за 1 час 40 минут. Расстояние — около 100 километров.

Открывшийся сравнительно недавно — в 2009 году, — музей пастилы уже стал визитной карточкой города. Здесь не только демонстрируют процесс производства уникальной коломенской пастилы, но и проводят мастер-классы и дегустации. Экскурсии проходят в оригинальной театрализованной форме. А напоследок можно купить сладостей с разными вкусами. Важно: вход в музей возможен только по предварительной записи. В Коломне можно также посетить кремль, построенный в ХVI веке и ставший одной из самых мощных крепостей своего времени. По преданию, в одну из его башен заточили жену обоих Лжедмитриев Марину Мнишек, и она вылетела оттуда через окно, обернувшись сорокой. С тех пор башню называют «Маринкиной» (официальное название — Коломенская).

Полюбоваться иконами Андрея Рублева в Сергиевом Посаде

Интересно Как доехать из Москвы: на автомобиле по Ярославскому шоссе (город находится в 75 километрах от Москвы), на электричке за полтора часа или на автобусе № 388 от автостанции ВДНХ за один час 15 минут.

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из самых крупных и древних мужских монастырей в России. Обитель основал в ХIV веке преподобный Сергий Радонежский, и в монастыре хранятся его мощи. Иконстас Троицкого собора — одного из сооружений монастыря — древнейший из всех сохранившихся в стране. Над некоторыми иконами работал Андрей Рублев. Другие обязательные к просмотру достопримечательности лавры — пятиглавый Успенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, одна из самых высоких в России колоколен с 72-тонным колоколом; часовня, где можно набрать святой воды, и усыпальница Бориса Годунова. Заехав в Сергиев Посад, можно заодно сходить в городской парк «Скитские пруды». Каскад прудов появился здесь задолго до основания парка, на их берегах гуляли еще российские императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II.

Позагорать, увидеть монастырь ХVII века и старинную мельницу в Истре

Интересно Как доехать из Москвы: на автомобиле примерно за час, на электричке с Курского вокзала за полтора часа или на автобусе № 372 от станции «Тушинская» минимум за полтора часа без учета пробок. Расстояние — примерно 60 километров.

В уникальном Музее деревянного зодчества можно увидеть часовню, воссозданную по фото ХVIII века, деревянную ветряную мельницу ХIХ века и наглядно представить крестьянский быт того времени в традиционной избе с русской печкой. Музей расположен у стен Новоиерусалимского монастыря — памятника архитектуры ХVII века. Сюда тоже стоит заглянуть: посмотреть Воскресенский собор с ротондой, погулять по Гефсиманскому саду. А напоследок можно позагорать на одном из множества пляжей у водохранилища — одного из самых известных в регионе. Оно находится в экологически благоприятном районе, так что можно даже купаться.

Увидеть любимое место русских царей и попасть «назад в СССР» в Звенигороде

Интересно Как добраться из Москвы: на автомобиле по Новорижскому шоссе за час, на электричке от Белорусского и Савеловского вокзалов за полтора часа или на автобусе № 452 от станции «Кунцевская», № 455 от «Тушинской» или № 881 от «Строгино» — за час-полтора. Расстояние — около 65 километров.

В древнем городе, основанном еще Юрием Долгоруким в 1152 году, стоит побывать хотя бы ради любимого российскими царями Саввино-Сторожевского монастыря и уникальных музеев: музея Русского десерта (разумеется, с дегустацией), «Назад в СССР» (с предметами той эпохи) и Культурного центра Любови Орловой со сценическми костюмами и портретами актрисы. В 30 километрах от Звенигорода располагается Дом-музей Пришвина — там на лоне природы он отдыхал, вдохновлялся на написание своих книг, вел дневник и читал. Библиотека сохранилась.

Побывать в усадьбе детства Пушкина под Одинцовом

Интересно Как доехать из Москвы: на МЦД-1 или на электричке от Белорусского вокзала за 20–40 минут, на автобусе или маршрутке от западных станций метро за 30–60 минут, на автомобиле за полчаса. Расстояние от МКАД до Одинцова составляет всего 10 километров.

В деревне Захарово на месте бывшей дачи бабушки Александра Пушкина располагается усадебный дом с воссозданной обстановкой того времени. В детстве поэт проводил здесь лето, гулял по парку и прудам, которые сохранились с тех времен. Теперь в усадьбе «Захарово» проходят крупные литературные конференции. В деревне Раздоры находится парк «Раздолье», куда хорошо поехать с детьми. Здесь находятся один из лучших в регионе веревочных парков, скейт-парк и множество игровых зон. В самом Одинцове можно погулять по уютному Центральном парку с прудом.

Увидеть «коронованную» церковь и 250-летний дуб в Подольске

Интересно Как доехать из Москвы: по МЦД-2 максимум за час, на автобусе из южной части города (№ 1255к, 520, 516 и других) за 40–90 минут, на машине по Варшавскому шоссе или М-2 «Крым» за полчаса без учета пробок. Расстояние от МКАД — около 20 километров.

Главная местная достопримечательность — белокаменная Церковь Знамения (конец XVII– начала XVIII века) в поселке Дубровицы. Сооружение больше похоже на дворец — выполненное в стиле барокко, оно увенчано золотой короной. Это не только исторический памятник, но и действующий православный храм. Еще одна шикарная, очень фотогеничная достопримечательность — дворянская усадьба на берегу Пахры, находящаяся в черте Подольска, прямо по соседству с жилыми кварталами. В усадьбе действует музей. На прогулке по Подольску в микрорайоне Красная Горка можно найти 250-летний дуб, видевший времена правления Екатерины II. Это одно из самых древних деревьев городского округа. Если хотите отдохнуть у фонтана, вам — в сквер Поколений. Он знаменит городской часовой башней, которую местные прозвали «Биг-Беном». А если манят аттракционы и хочется пройтись по набережной, можно отправиться в главный городской парк — имени Виктора Талалихина.

Куда еще поехать из Москвы на пару дней

Интересные и неизбитые направления — Углич, Мышкин, Александров и «Этномир» в Калужской области. Углич, куда можно доехать на машине часа за три, — маленький и уютный городок Ярославской области, один из древнейших в России (основан аж в 937 году). Здесь произошло событие, которое привело к Смутному времени, — гибель сына Ивана Грозного Дмитрия. На месте трагедии построили церковь. В кремле особую ценность представляют палаты местных князей ХV века — образец каменного зодчества. До Мышкина в Ярославской области ехать около четырех часов. В этом крошечном купеческом городке, первое упоминание о котором относится к 1605 году, вся туристическая индустрия крутится вокруг легенды о мышке, которая спасла князя от змеи. Здесь множество самобытных музеев, посвященных мышам, в том числе Музей Мыши — единственный в мире — с тысячами фигурок в виде этих животных.

Александров во Владимирской области расположен в паре часов езды от столицы. Здесь располагалась резиденция Ивана Грозного. В Александровской слободе можно посмотреть экспозиции, посвященные жизни царя, а желающие пощекотать нервы могут спуститься в подвалы, где, по преданию, проходили казни и пытки. В Калужской области около деревни Петрово, в паре часов езды от Москвы, находится этнографический парк-музей «Этномир». Фактически это много музеев в одном. Здесь представлены культура, архитектура, кухня и быт разных народов. Посмотреть все за один раз сложно — если не хотите торопиться, можно заранее забронировать номер в одном из многочисленных аутентичных отелей и провести ночь в юрте, атмосфере горных Гималаев или в шикарной «Индии».