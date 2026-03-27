Россиянам рассказали, как продлить самые короткие за восемь лет майские праздники

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет. Продлить их можно, взяв пять дней отпуска перед Днем Победы, сообщила РИА «Новости» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

«Тем, кто хочет продлить отдых, остается проверенный прием: взять отпуск на рабочую неделю с 4 по 8 мая и получить 11 выходных подряд», — сказала она.

Чирикова объяснила, что сокращенные майские связаны с предусмотренной в законодательстве механикой переноса нерабочих праздничных дней. Дополнительный выходной 11 мая появился благодаря тому, что 9 мая выпало на субботу.

В целом россияне отдохнут в начале мая шесть дней, по три на каждый из праздников, так как 1 мая — пятница. Последние два года майские праздники длились восемь дней, в 2023 году — семь.