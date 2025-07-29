Сегодня 18:27 Восточные Мальдивы? Как попасть на северокорейский курорт Вонсан-Кальма и есть ли в этом смысл Туроператор Арутюнов: Вонсан-Кальма будет интересен заядлым туристам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В России могут запустить прямые рейсы на курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его недавно достроили, и он только-только открыл свои двери для туристов. Как туда попасть, в какую копеечку это влетит и стоит ли игра свеч — узнал 360.ru.

Что известно о курорте Вонсан-Кальма Курорт растянулся почти на пять километров песчаного побережья полуострова Кальма в Японском море. На церемонии открытия 24 июня присутствовали российская делегация и лидер КНДР Ким Чен Ын. В июле Вонсан-Кальма принял первых российских туристов и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее на этом месте был военный аэродром, который к моменту открытия курорта переоборудовали в гражданский, оснащенный зоной беспошлинной торговли и кафе. Однако вблизи по-прежнему находится ракетный полигон, откуда КНДР периодически осуществляет пуски баллистических ракет. Получается, гостям открывается необычный вид на объект милитаризма.

Фото: РИА «Новости»

«Власти рассчитывают на развитие туризма и привлечение гостей из-за рубежа. Северная Корея хочет открыться миру и укрепить экономику, сжатую санкциями», — рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он назвал Вонсан-Кальму интересным тем, кто и без того уже много где побывал. Первые туристы сказали, что неплохо кормят, песок чистый, море теплое. Всего на территории курорта расположены 54 отеля. В лучшее время при максимальной загрузке Вонсан-Кальма может принимать до 20 тысяч человек. Сколько стоит отдых в Вонсан-Кальме Дешевле всего добраться до Вонсан-Кальмы из Владивостока. Тур на восемь дней предлагает один аккредитованный КНДР оператор. Стоимость составляет 20 тысяч рублей и несколько сотен долларов в зависимости от количества человек в группе. Так, если от 16, то каждый заплатит по 800 долларов, а если от трех до пяти, то 1250 долларов. Туда входят:

Фото: РИА «Новости»

транспортные расходы, страховка и виза;

проживание в отеле и трехразовое питание;

услуги гида, транспорт, а также входные билеты по программе. В таком случае оформление визы будет бесплатно, иначе — 35 долларов. И дадут ее не каждому желающему. Июльские путешественники заплатили по 144 тысячи рублей с человека, об этом писали разные СМИ. Стоит ли ехать в Вонсан-Кальму Жителям большинства российских регионов путешествие в Северную Корею влетит в копеечку. Удобнее всего отправляться с Дальнего Востока.

Фото: РИА «Новости»

«Сейчас появилось авиасообщение из Москвы до Пхеньяна, но рейс будет летать раз в месяц. Первый улетел, но на нем 80% северокорейцы и только 20% россияне — правительственная делегация. Это опять же не про туризм, а про рабочие поездки», — отметил в беседе с 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По словам Арутюнова, в ситуации, когда какая-то дверь открыта для российского туриста, он непременно туда заглянет. Но его коллега поспешил указать, что для массовости КНДР нужны преобразования. В первую очередь необходимо разрешить путешественникам нормально пользоваться сотовой связью, которая, увы, плохая. Сейчас это возможно только при покупке северокорейской сим-карты, так как невозможно дозвониться на российский номер. «Люди, которые летят в КНДР на какое-то время, вынуждены на этот период выбывать из активной жизни. Даже с местной симкой интернета нет, Wi-Fi если где-то и есть, то очень слабый и стоит до двух долларов за минуту, WhatsApp* и другие соцсети и мессенджеры не открываются. Все сделано для того, чтобы туристу было некомфортно», — подчеркнул Мкртчян.

Фото: Wiktor Dabkowski / www.globallookpress.com

Минимум за 144 тысячи рублей с человека посмотреть Северную Корею толком не получится, поскольку гостям нельзя покидать отель и передвигаться по стране в одиночку. В противном случае за туристом будут пристально следить спецслужбы. Купаться можно от силы 70-80 дней, с июля по начало сентября. Путешествие в КНДР нельзя сравнить с поездкой в Китай, Турцию, Таиланд или Египет. Желающим посмотреть на социализм эксперт порекомендовал посетить Кубу. Из того же Владивостока в разы дешевле поехать в соседний Китай с хорошей связью и без надзора. «Проще полететь в китайский Хайнань, Таиланд или Вьетнам, где намного теплее и можно купаться все 12 месяцев», — добавил Мкртчян. Он предложил Северной Корее рассчитывать на две-три тысячи наших туристов в год. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.