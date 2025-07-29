Турэксперт Абдюханов напомнил о строгом дресс-коде на новом курорте в КНДР

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов поделился информацией о новом курорте Вонсан-Кальма в КНДР. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Это очень популярное направление сейчас. Недавно запустился поезд из Москвы в Пхеньян. <…> И сегодня одна из авиакомпаний запустила первый рейс из Москвы в Пхеньян», — отметил эксперт.
Специалист напомнил о строгом дресс-коде на заграничном курорте: мужчинам следует носить брюки и туфли, а женщинам — длинные юбки. По словам Абдюханова, стоимость путевки на одного человека составит 145 тысяч рублей. С собой нужно брать доллары и евро мелкими купюрами.
Ученые МФТИ создали уникальную систему тестирования кардиопрепаратов
Представителей органов власти из Подмосковья пригласили на конкурс IT-проектов
«Приняли к сведению». Новый ультиматум Трампа России оценили в Кремле
Мастер-класс по декупажу для мам детей с ОВЗ прошел в Лосино-Петровском
Евросоюз приостановил финансирование Украины
Российские бойцы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте