Турэксперт Абдюханов напомнил о строгом дресс-коде на новом курорте в КНДР

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов поделился информацией о новом курорте Вонсан-Кальма в КНДР. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

«Это очень популярное направление сейчас. Недавно запустился поезд из Москвы в Пхеньян. <…> И сегодня одна из авиакомпаний запустила первый рейс из Москвы в Пхеньян», — отметил эксперт.

Специалист напомнил о строгом дресс-коде на заграничном курорте: мужчинам следует носить брюки и туфли, а женщинам — длинные юбки. По словам Абдюханова, стоимость путевки на одного человека составит 145 тысяч рублей. С собой нужно брать доллары и евро мелкими купюрами.