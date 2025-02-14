В Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. С 14 по 16 февраля ее участники, среди которых нет представителей России, в первую очередь обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине. Итоги первого дня — в материале 360.ru.

В дискуссиях на полях конференции доминировала тема спецоперации на Украине, а выступления и прозвучавшие заявления в очередной раз подчеркнули, что между США и Европой нарастает раскол: лидеры стран ЕС и представители администрации Трампа не раз обменялись колкостями и не сошлись во мнениях.

Позиция США по Украине Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме заинтересованы в достижении устойчивого мира на Украине. «Мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет», — подчеркнул он.

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Вэнс обратил внимание, что вопрос активно обсуждают и в ближайшие дни, недели и месяцы он останется в повестке.

Он также заявил журналистам о готовности прилететь в Россию для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса. В интервью The Wall Street Journal вице-президент США заверил, что их результат многих удивит.

Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей. Джей Ди Вэнс вице-президент США

Представитель американской администрации предложил перезапустить отношения с Россией при успешном соглашении по украинскому кризису и отказался считать ее, как и Китай, главной опасностью для Европы.

«Россия и Китай — не главные угрозы для Европы, опасность — внутри нее самой», — указал Вэнс, вспомнив об отмене выборов в Румынии.

Что говорил Зеленский на конференции в Мюнхене Президент Украины рассыпался в благодарностях США и Дональду Трампу. Он также заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Я не буду встречаться с россиянами. Не знаю — нравится им это или нет. Я готов встретиться с одним россиянином — Путиным. Владимир Зеленский президент Украины

Причем условием, при котором контакты с президентом России в принципе возможны, Зеленский назвал разработку совместного с Трампом плана по остановке конфликта. И наотрез отказался рассматривать даже вероятность заключения мирного соглашения между РФ и США без участия самой Украины и Европы. «Мы не примем никакого мирного соглашения между США и Россией», — подчеркнул глава киевского режима. Уступать территории Зеленский, судя по его заявлениям, не собирается. Зато он признал, что американские власти никогда не видели Украину в Североатлантическом альянсе.

«Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. Это вопрос к политике США», — сказал он.

Впрочем, альтернативу вступлению в блок Зеленский нашел довольно быстро. «Если у нас не будет НАТО, мы сделаем НАТО на Украине», — пообещал он во время пресс-подхода.

Трампа украинский лидер назвал более сильным, чем Путин, но счел телефонные беседы с российским президентом опасными.

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Склоки ЕС и Соединенных Штатов Европа вдруг перестала соответствовать демократическим стандартам. Джей Ди Вэнс в своей речи указал на утрату «фундаментальных ценностей», которую допустили в ЕС. Запрет свободы слова он счел самым верным способом разрушить демократию, сообщила The Guardian. И тут же заткнул рты тем, кто недоволен поведением главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

Если американская демократия может выдержать десять лет ворчания Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска. Джей Ди Вэнс

Кроме того, он посоветовал западным демократическим государствам уделять внимание мнению своего населения и не относиться к людям как к «обученным животным» или заменимым элементам глобальной экономики.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь раскритиковала США и подчеркнула, что торговые войны и карательные пошлины не имеют смысла. Американцам она пригрозила ответными мерами. Украине тоже перепало, правда, тут фон дер Ляйен была более доброй и заявила, что стране нужен мир через силу. «Европа поддерживает вас на пути к справедливому и прочному миру с надежными гарантиями безопасности», — пообещала она.

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Глава евродипломатии Кая Каллас сочла речь Вэнса провокационной, будто Соединенные Штаты «пытались затеять драку» с Европой. Неприемлемым вмешательство американского вице-президента назвал и министр обороны Германии Борис Писториус, а премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере раскритиковал Вэнса за упущенные возможности по решению «некоторых ключевых проблем безопасности.

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На фоне этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил глав государств Европы не вести себя будто олени.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», — сказал он.

И хотя Штайнмайер заявил о способности стран Запада самостоятельно разрешить существующий кризис, жесткий тон в международной политике, особенно со стороны американской администрации, ему очень не понравился.