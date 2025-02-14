В Германии европейских лидеров сравнили с оленями

Президент Германии Штайнмайер: лидеры Европы не должны вести себя как олени

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал глав европейских стран не вести себя как олени. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которого вели на сайте мероприятия.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», — сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что западные страны как субъекты международного процесса способны сами разрешить существующий кризис и их не должен «парализовывать леденящий страх».

Президент Германии также заявил, что его беспокоит жесткий тон в международной политике, особенно со стороны администрации США. По словам Штайнмайера, это не должно стать моделью для нового мирового порядка.

Ранее канцлер Олаф Шольц выступил с предложением ввести режим ЧП, так как США «угрожают безопасности» Германии, писал RT. Он отметил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стали для него неожиданностью.