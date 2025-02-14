Вице-президент США Вэнс согласился прилететь в Россию для переговоров по Украине

Вице-президент США Вэнс заявил о готовности к визиту в Россию для переговоров

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс согласен прилететь в Россию для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил «Известиям» .

«Конечно!», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что Вэнс допустил возможность отправки американских войск на Украину при провале переговоров с Россией. Однако вице-президент США выразил надежду, что мирное соглашение удастся заключить, что позволит перезапустить американо-российские отношения.

В среду, 12 февраля, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, одной из основных тем которого было решение украинского кризиса. Лидеры государств договорились о личной встрече. Одной из возможных площадок контакта назвали Саудовскую Аравию.