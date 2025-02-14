Вэнс назвал условие для отправки войск на Украину

Вице-президент Вэнс: на Украину могут отправить войска при провале переговоров

США допускают отправку своих войск на Украину. С таким заявлением выступил вице-президент Джей-Ди Вэнс, сообщила The Wall Street Journal .

«Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется „на рассмотрении“», — отметило издание.

Также Вэнс предложил перезапустить отношения с Россией, если страны смогут заключить мирное соглашение по Украине.

Еще 12 февраля российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились полтора часа.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из тем для обсуждения стал украинский кризис, также политики договорились встретиться лично.

Также Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины. По его словам, она пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.