В Европе предложили активизировать процессы вступления Украины в ЕС

Фон дер Ляйен: Украине нужен «мир через силу», Европа хочет того же

Украине нужен «мир через силу», Европа хочет того же самого. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Также она пообещала ускорить работу по вступлению Украины в ЕС.

«Европа поддерживает вас на пути к справедливому и прочному миру с надежными гарантиями безопасности», — добавила она.

Ранее европейские страны — в частности, Франция и Германия, — после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа призвали включить Украину в переговоры. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также упомянул «мир через силу», но назвал позицию Трампа в разговоре «миром через слабость».

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Константин Луговой в беседе с 360.ru предположил, что часть украинских регионов по окончании конфликта может войти в состав европейских стран.