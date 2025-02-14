Зеленский объявил условие встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом президент Украины сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил kp.ru .

«Я не буду встречаться с россиянами. Не знаю — нравится им это или нет. Я готов встретиться с одним россиянином — Путиным», — подчеркнул он.

Зеленский также озвучил условие, при котором сочтет контакты с президентом России возможными. Украинский лидер согласен провести встречу с главой российского государства только после того, как совместно с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом будет разработан план по урегулированию кризиса.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп пока не обсуждали правовой статус Зеленского. Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года, выборы с того момента не проводились.