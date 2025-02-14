Зеленский признал нежелание США видеть Украину в НАТО

Власти США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели этого. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. Это вопрос к политике США», — заявил он.

Также Зеленский говорил, что в случае если Запад откажется принимать Украину в Североатлантический альянс, ей понадобится армия численностью не менее 1,5 миллиона человек, писали «Известия». В случае прекращения боев украинский лидер готов запросить у Запада 100 тысяч миротворцев

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украине никогда не давали гарантий, что включат в проект соглашений о прекращении огня вступление страны в альянс. Главным условием договора он назвал достижение долговременного мира. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею не брать Украину в НАТО.