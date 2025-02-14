В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы

Румыния отменила результаты президентских выборов, опираясь на необоснованные подозрения разведывательного агентства и из-за огромного давления со стороны континентальных соседей. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости» .

По словам Вэнса, основной аргумент заключался в том, российская дезинформация якобы «заразила» румынские выборы. Однако политик призвал взглянуть на это с другой стороны.

«Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная», —сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Румынии следует объясниться за грязные слова о том, что Россия якобы вмешалась в выборы, а после забрать их обратно. Эту информацию Захарова назвала фейком.