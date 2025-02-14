Вэнс назвал главную цель США на Украине
Вице-президент Вэнс: цель США — достижение устойчивого мира на Украине
США хотят достичь устойчивого мира на Украине. Об этом на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его процитировал телеканал NBC News.
Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытается добиться прочного урегулирования украинского конфликта, который не вспыхнет вновь через пару лет.
Американский вице-президент согласился прилететь в Москву для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса и предложил перезапустить отношения с Россией. Также он не исключил возможность отправки войск США на Украину при провале переговоров с российской стороной.
Ранее Вэнс заявил, что мир может быть достигнут при условии, если Украина пойдет на территориальные уступки, писали «Известия». По словам политика, у Соединенных Штатов нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения конфликта.