Вэнс назвал главную цель США на Украине

США хотят достичь устойчивого мира на Украине. Об этом на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его процитировал телеканал NBC News .

Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытается добиться прочного урегулирования украинского конфликта, который не вспыхнет вновь через пару лет.

Американский вице-президент согласился прилететь в Москву для проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса и предложил перезапустить отношения с Россией. Также он не исключил возможность отправки войск США на Украину при провале переговоров с российской стороной.

Ранее Вэнс заявил, что мир может быть достигнут при условии, если Украина пойдет на территориальные уступки, писали «Известия». По словам политика, у Соединенных Штатов нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения конфликта.