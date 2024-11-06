Сегодня 03:52 Американцы выбирают свое будущее. Как проходит голосование в США Рубаев: если американцы признают победу Харрис, США продолжат курс Байдена 0 0 0 Фото: Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press Мир

США

Дональд Трамп

Выборы президента США

Камала Харрис

Выборы

Президентские выборы проходят во всех штатах США. Главными претендентами на пост лидера страны стали кандидат от Демократической партии Камала Харрис, сейчас занимающая пост вице-президента, и бывший лидер страны, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Но кроме них в бюллетенях есть и другие имена. На некоторых участках для голосования выстроились огромные очереди. Свой выбор очно сделали уже более 80 миллионов человек. Как проходит голосование и чего ждать по его итогам — в материале 360.ru.

Когда открылись избирательные участки на выборах президента США

Первым избирателей по старой традиции принял пункт для голосования в поселении Диксвилл штата Нью-Гэмпшир. Он открылся ровно в полночь по местному времени (08:00 по московскому) с наступлением дня голосования. Всего на участок пришли шесть человек. По итогам их волеизъявления голоса между Харрис и Трампом распределились поровну. На момент написания материала участки работали уже во всех штатах. Последние из них открылись на Гавайях в полдень (20:00 по московскому времени). Они же вместе с избиркомами Аляски закрылись последними в полночь (08:00) среды, 6 октября. Самым последним прекратит принимать посетителей участок в аляскинском городе Адак. Он проработает до 08:00 по московскому времени. Кроме очного голосования, часть американцев проголосовали по почте. Этот способ пользуется особой популярностью в штате Вашингтон. Но дальше всех пошел Орегон, где все население отдало свои голоса с помощью писем. Местное законодательство не предусматривает открытия участков.

Фото: Фото: Li Rui/ XinHua/Global Look Press

По данным телеканала CBS, правом на досрочное голосование на участках воспользовались почти 45 миллионов человек и еще 38 миллионов американцев отправили свои решения по почте. Но их результаты зачтут последними.

Как считают голоса на президентских выборах в США

После закрытия участков члены избирательных комиссий начнут подсчет голосов. Сначала они проверят бюллетени тех, кто пришел в день выборов. Сама процедура предусматривает не только подсчет, но и проверку состояния бумаги на предмет пятен или повреждений, чтобы исключить вбросы и подделки. После этого общее число бюллетеней сопоставят с количеством людей, которые пришли на участок. Затем подсчитают голоса тех, кто принял участие в выборах досрочно или прислал свое решение по почте. После в штаты доставят бюллетени с зарубежных участков и военных баз. В каждом штате действуют свои нормы, которые определяют, кто может принимать участие в подсчете или следить за процессом. На сегодняшний день все бюллетени пропускают через специальные сканеры, которые считывают и ведут подсчет голосов. Если аппарат допустит ошибку или сломается, то подсчет голосов проведут вручную.

Как проголосовали главные кандидаты на пост президента США

Кандидат от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией проголосовал на участке в городе Палм-Бич штата Флорида. Он согласился дать небольшой комментарий журналистам и сделал несколько заявлений. Он признался, что уверен в своей победе и подчеркнул, что разочарован тем, что оглашение результатов займет некоторое время.

Я очень уверен в своей победе. <…> Я слышал, что мы везде добиваемся хороших результатов. Дональд Трамп

Телеканал CNN со ссылкой на источники в предвыборном штабе Трампа заявил, что результатов голосования политик намерен дожидаться вместе с семьей и друзьями в своей резиденции Мар-а-Лаго. Источник добавил, что команда Трампа решает вопрос, выступит ли он с речью перед прессой в случае победы. Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис в комментарии журналистам заявила, что проголосовала досрочно в минувшее воскресенье, 3 ноября, когда находилась с рабочей поездкой в Мичигане. Она уточнила, что отправила бюллетень письмом в Калифорнию, откуда она родом. Дожидаться результатов выборов Харрис намерена в Гарвардском университете, где она получила свой диплом.

Когда станут известны результаты выборов в США

Подсчет голосов начнется сразу после закрытия всех участков. Глава избиркома Флориды Корд Берд пообещал, что объявит результаты голосования сразу, как только избиратели лягут спать. Его поддержал комиссар Филадельфии Сет Бурстейн, который не исключил, что к середине среды, 6 ноября, результаты станут известны. К середине дня, по данным CNN и компании Edison Research, которая занимается анализом данных на выборах, на избирательные участки пришли 83 миллиона избирателей. По сравнению с данными президентского голосования 2020 года, это половина из тех, кто принял участие в выборах. Тогда их было 158 миллионов, из которых 70% в связи с пандемией коронавирусной инфекции отправили свои голоса по почте. Главная тонкость заключается в том, что избиратели, отдавая свои голоса Трампу или Харрис, фактически голосуют за их выборщиков. Поэтому задача кандидатов набрать половину из числа коллегии плюс один голос, то есть 270 человек. По итогам сегодняшнего дня станет понятно, кто одержал победу. Но если разница между результатами двух кандидатов окажется очень небольшой, то выход итоговых данных задержится. Например, в штате Пенсильвания перерасчет начнется автоматически, если один из кандидатов получит на 0,5% голосов больше своего противника.

Фото: Фото: Li Rui/ XinHua/Global Look Press

Это один из так называемых колеблющихся штатов, куда также входят Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин. По итогам социологических опросов, разрыв между Трампом и Харрис там составляет статистическую погрешность. Но именно эти результаты могут стать решающими в предвыборной гонке. Американский журнал Forbes напомнил, что за последние 80 лет ни один из кандидатов от Демократической партии не проходил в Белый дом мимо Пенсильвании. Если этот штат достанется Харрис вместе с Висконсином и Мичиганом, то у нее появится хороший перевес, который подарит ей президентское кресло. Путь Трампа к победе идет через Аризону, Джорджию и Северную Каролину плюс еще один штат из копилки Харрис. После того как все бюллетени подсчитают и подведут результаты, власти каждого штата направят голоса выборщиков кандидата в конгресс. Голосование выборщиков пройдет через 40 дней после дня выборов, то есть 17 декабря, а 6 января 2026 года их подсчитают члены парламента, утвердив кандидатуру победителя. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия.

Самые непредсказуемые выборы

Из-за постоянных изменений данных социологических опросов избирателей и риске выхода на результат, когда разница между главными кандидатами окажется минимальной, большинство американских экспертов отказались сделать прогнозы о будущем президенте. Опрошенные изданием Politico политологи назвали выборы-2024 самыми непредсказуемыми за всю избирательную историю США. Бывший руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2008 году Патти Солис Дойл призналась, что за 30 лет своей работы с политиками она никогда не видела таких настроений в обществе. «Я не думаю, что кто-то знает, чем закончатся выборы. Те, кто говорят, что они могут сделать точный прогноз, лгут вам в лицо», — сказала она. Большинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что произошел небывалый раскол электората и это привело к характерным изменениям в результатах опросов. Специалисты пояснили, что пока невозможно сказать, сможет ли Трамп привлечь на свою сторону избирателей — афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки, получится ли у Камалы Харрис собрать голоса молодых домохозяек из пригорода, насколько велика разница в голосовании между обеспеченными и бедными американцами. Ответов на эти вопросы пока нет.

«Ясно одно, что борьба сейчас идет за каждого избирателя в колеблющихся штатов. Если Харрис удастся перетащить на свою сторону 2% или 3% бывших сторонников Республиканской партии в Висконсине, то победа у нее в кармане», — заявил отвечавший за предвыборную кампанию Джорджа Буша — младшего в 2004 году политический стратег Марк Граул. Политолог и журналист Нейт Коэн не исключил, что ошибка в выборах на уровне штатов на этот раз может сыграть не в пользу Трампа. Он напомнил, что в президентское кресло бывший лидер страны попал по итогам голосования выборщиков, когда ему удалось переманить на свою сторону членов коллегии, выступавших на стороне демократов. В этот раз также может поступить Харрис. Российский историк, политолог Аслан Рубаев заявил 360.ru, что ни о какой демократии и свободе слова во время нынешней избирательной кампании в США речи не идет. По его словам, лидеры мнений, изначально поддерживавшие Трампа, испытали колоссальное давление. В результате крупные блогеры, актеры и СМИ встали на сторону Харрис как представителя некоего глубокого deep state.

Мы видим, как бурно и быстро меняется социология, какое давление оказывается в США на актеров, известных журналистов, крупных предпринимателей, которые поддерживают Трампа, поэтому никакой демократии и свободы слова в США нет. Аслан Рубаев Политолог

В минувшую субботу, 2 ноября, появился еще один внезапный перекос проходящих в США выборах. Харрис обошла Трампа на три пункта среди жителей штата Айова, который никогда не считался колеблющимся и всегда отдавал победу республиканцам. Опрошенные эксперты подчеркнули, что коллегию выборщиков ждет настоящее политическое цунами, за которым предстоит наблюдать в декабре.

Последствия выборов президента США для России и всего мира

В случае победы Харрис и, что не менее важно, признания этой победы американским обществом, США продолжат прежний курс, заявил Рубаев. Он предположил в беседе с 360.ru, что конструкция внешней политики доминирования однополярного мира останется прежней, как при действующем президенте Джо Байдене. «Возможно, даже агрессивной, потому что многие просчеты Демпартии, которые мы видели на территории Украины, в вопросах обсуждения с Европой, неких, скажем так, неудачных действий внешней политики демократов, конечно, потребуют более жесткого реагирования со стороны партии», — сказал он.

Фото: Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

По мнению политолога, демократы из-за появления таких фигур, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, постараются ожесточить Европу, оградить ее от альтернативного влияния и сделать так, чтобы НАТО и Евросоюз выступили единым фронтом под эгидой США. «Если же к власти придет Трамп, то здесь будет глубокая перестройка. Он уже объявил, что он бросит вызов тому самому deep state. Обратите внимание, и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, и те крупные политики, которые вокруг Трампа, они в принципе не уделяют и не собираются уделять внимания Украине», — сказал Рубаев. Сегодняшний Трамп, по его мнению, планирует вести политику наведения порядка прежде всего внутри США. Республиканец также уделит внимание Ближнему Востоку — поддержит Израиль, чтобы выйти на переговорный процесс по Ирану и не допустить крупной войны в регионе, либо вооружит еврейское государство таким образом, чтобы никто не смог ему сопротивляться.

В какой-то степени американская внешняя политика требует постоянного присутствия во всем мире, и этой агрессии, конечно же, вряд ли будет меньше, чем было до этих выборов. Для России, естественно, картина не поменяется никаким образом. Аслан Рубаев Политолог

Рубаев сравнил Трампа и Харрис на посту президента. По его мнению, республиканец обладает большей субъектностью, знает, чего хочет, имеет четкий план и интеллектуально более одаренный. Его соперницу политолог назвал марионеткой глубинного американского правительства. По его мнению, с ней бессмысленно о чем-либо договариваться. «Мне лично симпатичен Трамп, мне бы хотелось увидеть в кресле Белого дома человека все-таки образованного, который понимает чего он хочет. <…> У него есть команда. И не смотря ни на что они выглядят предсказуемо, а вот Камала Харрис для нас, для России, естественно не предсказуемый политик», — сказал политолог.

Первые итоги

По предварительным результатам экзитполов компании Edison Research, Харрис на общенациональном уровне поддержали 48% американцев — на 4% меньше, чем Байдена в 2020 году. За Трампа проголосовали 44% избирателей, что на 2% меньше по сравнению с прошлыми выборами. Эти же опросы показали, что ситуация в США не удовлетворяет и даже злит более 70% жителей. CBS сообщил, что почти две трети американцев, порядка 58%, не одобрили работу Байдена на посту президента, лишь 41% доволен им. Почти три четверти респондентов заявили, что американская демократия находится под угрозой. Агентство Reuters сообщило, что этот вопрос наряду с проблемами экономики, абортов и иммиграции вошли в список основных тем для беспокойства избирателей. Спустя пару часов после закрытия первых участков для голосования Трамп стал значительно опережать Харрис по числу голосов выборщиков, свидетельствовал прогноз The Associated Press. Республиканец уже заручился 19 голосами, его оппонентка — лишь тремя.