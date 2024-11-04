Кокусы, казусы и выборщики. Главные нюансы выборов президента США

Ноябрь этого года определит будущее Соединенных Штатов: уже завтра, 5-го числа, там стартуют выборы президента. Однако после волеизъявления народа решающий голос будет у выборщиков. Кто это и как вообще американцы выбирают своего лидера — в материале 360.ru.

Кто может быть президентом США Выдвинуться на пост президента может лишь гражданин США, который родился в стране и проживал там не менее 14 лет. Также претендент к моменту голосования должен достичь 35-летнего возраста. Аналогичные требования действуют для будущего вице-президента. Кстати, первый всенародно избранный президент — один из отцов-основателей Соединенных Штатов Джордж Вашингтон — не имел гражданства Штатов. Как и шесть последующих его коллег, а также девятый по счету лидер нации Уильям Гаррисон. Основные нормы и правила к выборам президентов определили только в 1951 году, в 22-й поправке к Конституции. Тогда же установили, что один человек не может баллотироваться на высшую должность более двух раз, а один президентский срок ограничили четырьмя годами.

Интересно Самым пожилым лидером США был Джо Байден — на момент избрания ему исполнилось 77 лет. Старше всех среди переизбранных президентов был Рональд Рейган, которому к тому моменту было 73 года. Самым молодым избранным президентом в американской истории остается Джон Кеннеди: он принес присягу в возрасте 43 лет. Самым пожилым лидером США был Джо Байден — на момент избрания ему исполнилось 77 лет. Старше всех среди переизбранных президентов был Рональд Рейган, которому к тому моменту было 73 года. Самым молодым избранным президентом в американской истории остается Джон Кеннеди: он принес присягу в возрасте 43 лет.

Кого представляют кандидаты Баллотироваться на пост президента США может представитель любой партии или независимый кандидат. Для этого им нужно заполнить специальные декларации, подать заявление и собрать необходимое число подписей в свою поддержку в каждом штате. Но начиная с 1853 года побеждают либо демократы, либо республиканцы. Это не мешает пробовать пробиться другим. Например, в предвыборной гонке — 2024 участвовали два независимых кандидата: экоюрист Роберт Кеннеди — младший и философ Корнел Уэст.

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что такое праймериз и кокусы, в чем их различие Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят с помощью кокусов и праймериз. Кокусами называют неформальные партийные собрания избирателей на местах. Праймериз — более масштабное предприятие, его организуют правительства штатов. Так, с помощью кокусов и праймериз в каждом штате определяют некое число делегатов от партии. Нет, они не будут кандидатами на выборах, но им доверят голосовать за нужного человека на летнем партийном съезде, где определяют имя претендента на президентское кресло. Кстати, условия для выдвижения в кандидаты у республиканцев и демократов разные. Для первых нужно получить 1215 голосов, то есть заручиться одобрением более половины голосов делегатов. У Демократической партии планка выше: требуется 1968 голосов.

Фото: Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортез выступает на праймериз Демократической партии / Global Look Press

Форс-мажоры кандидатов Если кандидата в президенты приговорят к тюремному сроку, он может продолжать участвовать в выборах: в Конституции США нет противопоказаний по наличию судимостей. В 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию, находясь в тюрьме. Если один из претендентов на президентское кресло умрет или выйдет из гонки до решения праймериз, партия не сможет выдвинуть другого кандидата: сроки их регистрации к этому времени уже истекут. Если форс-мажор произойдет позже, но до всеобщего голосования, будут искать замену.

Фото: Юджин Виктор Дебс, Социалистической партии, пять раз баллотировался на президентских выборах / Викимедиа

Смерть или недееспособность кандидата между днем общенационального голосования и решением выборщиков тоже учтены регламентом. В таком случае в некоторых штатах выборщики могут проголосовать за других кандидатов, в других на это требуется специальное решение. Внезапная смерть или недееспособность уже избранного президента автоматически делает лидером нации его вице-президента. Но если это произошло между голосованием коллегии выборщиков и подсчетом их голосов, то есть еще нет результатов голосования, это правило не действует.

Фото: Кандидат от Демократической партии Гораций Грили умер в 1872 году после выборов, но ло встречи коллегии выборщиков / Викимедиа

Роль вице-президент США Каждый кандидат на пост нового хозяина Белого дома должен определиться с будущим вице-президентом — своим прямым заместителем и единомышленником. Это может быть человек, которому симпатизирует другая часть избирателей: например, более опытный политик или просто более симпатичный человек (да, иногда и этого хватало). Прежде чем утвердить вице-президента, предвыборный штаб тщательно проверяет каждого претендента: у него не должно быть «темных пятен» в биографии, которые могли бы хоть как-то навредить всей кампании. Лишь после этого фаворит получает заманчивое предложение. На выборах-2024 кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выставил в качестве вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Кандидат от демократов Джо Байден вышел из гонки и предложил вместо себя действующего вице-президента США Камалу Харрис. «Вторым номером» она выбрала 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Фото: Губернатор американского штата Миннесота Тимоти (Тим) Уолц. Lev Radin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Когда выборы президента США Президентские выборы в Соединенных Штатах проводят раз в четыре года, во вторник, следующий за первым понедельником ноября — в 2024 году это 5 ноября. В них могут участвовать все зарегистрированные граждане США от 18 лет. В некоторых штатах запрещено голосовать заключенным или больным психическими заболеваниями. Отдать свой голос можно как лично на избирательном участке, так и по почте. Проголосовать любым из этих способов разрешается не только в день общенационального голосования, но и заранее. По данным на 2 ноября, досрочно свой выбор сделали уже как минимум 70 миллионов американцев.

Фото: Волонтер на выборах президента США. Dan Anderson / Global Look Press

Как считают голоса Голоса считают в местных избиркомах в каждом из 3143 избирательных округов. Это делают с помощью специальных сканеров или вручную, но непременно под присмотром наблюдателей от демократов и республиканцев. Самые ценные — голоса в «колеблющихся» штатах, где Демократическая и Республиканская партии идут вровень. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Невада.

Фото: Сотрудник округа Люцернвскрывает почту с бюллетенями, 2020 год. Aimee Dilger / Global Look Press

Кто такие выборщики Второй этап голосования — волеизъявление коллегии из 538 выборщиков, которые представляют все американские штаты. Как правило, это партийные активисты обеих главных партий США, но они не могут быть конгрессменами или занимать правительственные должности. Выборщики голосуют в своих штатах, затем их голоса передают в Вашингтон. Члены конгресса подсчитают их голоса 6 января 2025 года, эти результаты должен утвердить действующий вице-президент. Новым главой государства становится кандидат, получивший не менее 270 голосов именно выборщиков.

Интересно Выборщиков утверждает партийное руководство каждого штата до всеобщего голосования. В Небраске и Мэне они распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом. Остальные штаты действуют по принципу «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей, получает все голоса выборщиков. Выборщиков утверждает партийное руководство каждого штата до всеобщего голосования. В Небраске и Мэне они распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом. Остальные штаты действуют по принципу «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей, получает все голоса выборщиков.

Так, по сути, мнения простых людей, которые голосовали в первом этапе, оказываются совершенно не важны. Например, Дональд Трамп в 2016 году проигрывал почти три миллиона голосов Хиллари Клинтон, но за него проголосовали 304 выборщиков, а за экс-супругу 42-го президента США — только 227.

Фото: Газета с кандидатами на пост президента США в 2016 году Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Artur Widak / Global Look Press

Если никому не удастся набрать 270 голосов именно выборщиков, то решать, кто же станет президентом, будут с помощью голосования палаты представителей. Победителю нужно получить как минимум 26 голосов от 50 штатов.

Новый лидер традиционно вступает в должность 20 января. Однако если этот день выпадает на воскресенье, инаугурация переносится на 21-е число. До этого времени он должен подобрать кандидатов на ключевые позиции своей администрации и наметить первые политические шаги.