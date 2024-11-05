Трамп оценил вероятность беспорядков в случае поражения на выборах

Трамп заявил, что его сторонники не станут устраивать беспорядки после выборов

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке во Флориде. Он заявил журналистам, что уверен в победе, и исключил проведение акций протеста, сообщил телеканал Sky News .

Политик принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. Он говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом», но упомянул готовность признать поражение, если выборы пройдут честно.

По мнению Трампа, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

«Похоже, республиканцы проявили себя с полной силой, так что посмотрим, что из этого получится. <…> Конечно, никакого насилия не будет. Мои сторонники — неагрессивные люди», — сказал он.

Трамп сообщил, что результаты выборов появятся к 22:00 по местному времени. Он решил наблюдать за их оглашением из своего поместья Мар-а-Лаго. Республиканец назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере и допустил, что она станет последней.

Голосование стартовало 5 ноября. Первый избирательный участок открылся в поселке Диксвил-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.