«Пока все честно». Трамп вместе с женой проголосовал на выборах президента США

Проголосовавший на президентских выборах США кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил журналистам, что пока все честно на избирательных участках. Об этом сообщил телеканал CNN .

После голосования экс-президент остановился, чтобы ответить на вопросы журналистов. Он заявил, что признает поражение на выборах, если решит, что проиграл честно.

«Я очень уверен в своей победе», — сказал он.

Трамп добавил, что нынешняя президентская кампания оказалась лучшей для его команды, у них везде все хорошо. Политик пояснил, что все «выглядит так, что у нас значительный отрыв».

Трамп также отметил, что избирательный процесс в США слишком сложный и его следует проводить, используя бумажные бюллетени.

Соперница республиканца на выборах Камала Харрис также проголосовала, но по почте. Как считают эксперты, шансы на победу у обоих политиков примерно равны.

Кроме того, он отметил, что его сторонники не устроят беспорядки после президентских выборов.