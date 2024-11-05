«Пока все честно». Трамп вместе с женой проголосовал на выборах президента США
Трамп отдал свой голос на выборах президента США
Проголосовавший на президентских выборах США кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил журналистам, что пока все честно на избирательных участках. Об этом сообщил телеканал CNN.
После голосования экс-президент остановился, чтобы ответить на вопросы журналистов. Он заявил, что признает поражение на выборах, если решит, что проиграл честно.
«Я очень уверен в своей победе», — сказал он.
Трамп добавил, что нынешняя президентская кампания оказалась лучшей для его команды, у них везде все хорошо. Политик пояснил, что все «выглядит так, что у нас значительный отрыв».
Трамп также отметил, что избирательный процесс в США слишком сложный и его следует проводить, используя бумажные бюллетени.
Соперница республиканца на выборах Камала Харрис также проголосовала, но по почте. Как считают эксперты, шансы на победу у обоих политиков примерно равны.
Кроме того, он отметил, что его сторонники не устроят беспорядки после президентских выборов.