Трамп и Харрис получили по 3 голоса на первом открывшемся участке в США

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса из шести возможных на избирательном участке поселения Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). О результате подсчетов сообщил телеканал CNN.

Диксвилл-Нотч — крошечное поселение без статуса города, расположенное на севере штата Нью-Гэмпшир близ американо-канадской границы.

Его жители одними из первых заявили о своих президентских предпочтениях, подчеркнули журналисты. По традиции участок здесь открывается в полночь по местному времени (08.00 мск) — раньше всех в стране — и закрывается сразу после окончания голосования.

После быстрого подсчета голосов здесь тут же объявляют результаты.

Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.