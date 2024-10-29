Ослы против слонов. Как устроены президентские выборы в США

Приближается день, когда американцы назовут имя следующего, 47-го лидера своей страны. Первые участки, в штате Вермонт, откроются рано утром 5 ноября, но избиратели уже могут проголосовать досрочно. О том, как устроены выборы в США, какие есть требования к кандидатам, что такое праймериз и кокусы — в материале 360.ru.

Требования к кандидатам в президенты США Кто может стать кандидатом Претендовать на место президента Соединенных Штатов может только американец с гражданством, который родился в этой стране и проживает там не менее 14 лет. К моменту голосования он должен достичь 35-летнего возраста. Аналогичные требования предъявляют к будущему вице-президенту. Кстати, первый всенародно избранный президент — один из отцов-основателей Соединенных Штатов Джордж Вашингтон — не был членом никаких партий и не имел гражданства США. Как, впрочем, и шесть его преемников на посту, а также девятый по счету лидер нации Уильям Гаррисон. Основные нормы и правила к выборам президентов определили только в 1951 году, в 22-й поправке к Конституции. Тогда же закрепили, что один человек не может баллотироваться на высшую должность более двух раз, а один президентский срок ограничили четырьмя годами.

Фото: Рекламная листовка 1876 года с республиканцами Резерфордом Хейсом (справа) и Уильямом Уилером. В 1877-м Хейс стал 19-м президентом США, но те выборы считаются одними из самых «грязных» в американской истории / Global Look Press

Кого представляют кандидаты Баллотироваться на пост президента США может представитель любой партии или независимый кандидат. Для этого нужно заполнить специальные декларации, подать заявление и собрать необходимое число подписей в свою поддержку в каждом штате. Хотя с 1853 года на президентских выборах побеждают либо демократы, либо республиканцы, это не мешает другим пробовать пробиться. Например, в выборах-2024 изначально участвовали два независимых кандидата и представители еще 11 партий, в том числе четыре вида социалистов, «зеленые», Партия сухого закона и Пиратская партия.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Global Look Press

Кандидат от последней — 63-летний художник-перформансист Вермин Лав Суприм (чпереводится как «Вредитель Верховный» или «Верховный паразит»). Он постоянный участник выборов: грозил законом обязать американцев ежедневно чистить зубы, обещал использовать зомби для выработки электричества и выдать всем по бесплатному пони.

Демократы и республиканцы: в чем разница? До начала XX века Демократическая партия доминировала на юге: поддерживала рабовладельцев и противилась вмешательству государства в экономику. Более прогрессивные республиканцы выступали с противоположными требованиями и были популярны на севере страны.

Интересно Основатель Демократической партии — Эндрю Джексон, которого избрали президентом США в 1828 году. Он представлял интересы простых людей, таких как фермеры, рабочие и мелкие предприниматели. Партия демократов изначально выступала за расширение прав и свобод граждан, ограничение власти федерального правительства. Она поддерживала развитие экономики и создание рабочих мест. Демпартия пережила множество изменений и реформ: в XX веке стала более либеральной и начала поддерживать такие идеи, как социальная справедливость, гражданские права и свободы, защита окружающей среды. Основатель Демократической партии — Эндрю Джексон, которого избрали президентом США в 1828 году. Он представлял интересы простых людей, таких как фермеры, рабочие и мелкие предприниматели. Партия демократов изначально выступала за расширение прав и свобод граждан, ограничение власти федерального правительства. Она поддерживала развитие экономики и создание рабочих мест. Демпартия пережила множество изменений и реформ: в XX веке стала более либеральной и начала поддерживать такие идеи, как социальная справедливость, гражданские права и свободы, защита окружающей среды.

Интересно Появлению Республиканской партии предшествовали события, связанные с конфликтом между сторонниками и противниками рабства: в середине XIX века в США обострились противоречия между Севером и Югом по этому вопросу. На севере преобладали противники рабства, а на юге — его сторонники. В 1854 году группа политиков и общественных деятелей из северных штатов объединилась, чтобы создать новую политическую партию, которая выступала против распространения рабства на новые территории. Среди основателей Республиканской партии были такие известные политики, как Авраам Линкольн, Уильям Сьюард. Поначалу республиканцы ратовали за ограничение рабства, развитие промышленности и торговли, равные права и возможности. Появлению Республиканской партии предшествовали события, связанные с конфликтом между сторонниками и противниками рабства: в середине XIX века в США обострились противоречия между Севером и Югом по этому вопросу. На севере преобладали противники рабства, а на юге — его сторонники. В 1854 году группа политиков и общественных деятелей из северных штатов объединилась, чтобы создать новую политическую партию, которая выступала против распространения рабства на новые территории. Среди основателей Республиканской партии были такие известные политики, как Авраам Линкольн, Уильям Сьюард. Поначалу республиканцы ратовали за ограничение рабства, развитие промышленности и торговли, равные права и возможности.

Сегодня оба лагеря хоть и сменили приоритеты, продолжают оставаться ярыми антагонистами. Например, Республиканская партия борется за сокращение вмешательства федерального правительства в жизнь общества, поддерживают право на свободное ношение оружия и выступает против легализации абортов. Демократы, соответственно, требуют все наоборот.

Фото: Национальный герой американского народа, 16-й президент США — Авраам Линкольн (в центре) / Global Look Press

Кто такие «ослы» и «слоны» Символы партий появились благодаря карикатуристу Томасу Нэсту. В 1870 году он нарисовал карикатуру: осла (под которым подразумевалась Демократическая партия), лягающего мертвого царя зверей. Рисунок был парафразом поговорки, что живой осел лучше мертвого льва. Чуть позже художник изобразил республиканцев в виде слона, спасающегося от осла в львиной шкуре.

Фото: Follow / Freepik

Сколько тратят в США на предвыборные кампании Для избирательной кампании нужны деньги, и их источники строго регламентированы. Это могут быть собственные средства кандидатов в президенты, пожертвования так называемых доноров — частных лиц и компаний, фондов партии, а также РАС — комитетов по политической активности. РАС — независимые организации, учрежденные политиками — тоже могут быть от профсоюзов или корпораций. Они собирают пожертвования для поддержки как одного, так и нескольких кандидатов. В первом случае могут потратить максимум 2600 долларов, во втором — не более 5000 за кампанию.

Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos / Global Look Press

Еще существуют суперкомитеты по политической активности, или Super PAC. Они вправе собирать и расходовать неограниченное количество денег. Однако нельзя напрямую координировать действия с предвыборными штабами и передавать на их нужды какие-то средства. Пока в рейтинге самых дорогих избирательных кампаний лидируют выборы 2020 года. Транжирой оказался вовсе не миллиардер Дональд Трамп — он потратил «скромные» 809 миллионов. А вот его соперник Джо Байден сковал победу за один миллиард и 15 миллионов долларов. Для сравнения: на предвыборную кампанию Джона Кеннеди в 1960 году ушло чуть меньше 10 миллионов — для того же 2020-го это эквивалентно приблизительно 84 миллионам.

Фото: Джо Байден в 2020 году. CNP/AdMedia / Global Look Press

Что такое праймериз, кокусы и андердоги Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят с помощью кокусов и праймериз. Кокусами называют неформальные партийные собрания избирателей на местах. Праймериз — более масштабное предприятие, его организуют правительства штатов. С помощью кокусов и праймериз в каждом штате определяют некое число делегатов от партии. Нет, они не будут кандидатами на выборах, но им доверят голосовать за нужного человека на летнем партийном съезде, где определяют имя претендента на президентское кресло. Кстати, условия для выдвижения в кандидаты у республиканцев и демократов разные. Для первых нужно получить 1215 голосов, то есть заручиться одобрением более половины голосов делегатов. У Демократической партии планка выше: требуется 1968 голосов.

Интересно Во время выборов часто можно услышать об андердогах. Кто эти underdog — «собаки снизу»? Так называют кандидата, который ожидаемо проиграет по адекватным причинам: малый опыт в политике, неприглядные факты в биографии, дефекты внешности, речи и прочее. Однако от аутсайдера андердог отличается тем, что он все-таки может победить. Известный хрестоматийный пример — хрупкий юноша Давид, повергший гиганта Голиафа. Самый громкий пример из истории выборов США: в 1948 году по всем статьям и опросам лидировал республиканец Томас Э. Дьюи, однако президентом (во второй раз) стал демократ Гарри Трумэн. Во время выборов часто можно услышать об андердогах. Кто эти underdog — «собаки снизу»? Так называют кандидата, который ожидаемо проиграет по адекватным причинам: малый опыт в политике, неприглядные факты в биографии, дефекты внешности, речи и прочее. Однако от аутсайдера андердог отличается тем, что он все-таки может победить. Известный хрестоматийный пример — хрупкий юноша Давид, повергший гиганта Голиафа. Самый громкий пример из истории выборов США: в 1948 году по всем статьям и опросам лидировал республиканец Томас Э. Дьюи, однако президентом (во второй раз) стал демократ Гарри Трумэн.

Что происходит в супервторник Президентские выборы в Штатах проходят раз в четыре года. Их проводят во вторник, следующий за первым понедельником ноября, — в 2024 году это 5-е число. Голосовать могут все зарегистрированные граждане США от 18 лет. Однако в некоторых штатах это запрещено делать заключенным или пациентам с психическими заболеваниями.

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency / Global Look Press

Отдать свой голос можно как лично на избирательном участке, так и по почте. Проголосовать любым из этих способов разрешено не только в день общенационального голосования, но и заранее, если есть уважительная причина: отъезд за границу или болезнь. Кроме того, досрочную процедуру решили проводить в самых густонаселенных штатах, чтобы снизить нагрузку на участки — по данным на 29 октября, так уже проголосовали свыше 43 миллионов американцев, в том числе действующий глава страны Джо Байден. Голоса считают в местных избиркомах в каждом из 3143 избирательных округах. Это делают с помощью специальных сканеров или вручную, но непременно под присмотром наблюдателей — от демократов и республиканцев.

Фото: IMAGO/Ron Adar / Global Look Press

Кто такие выборщики в США Второй этап голосования — волеизъявление коллегии из 538 выборщиков, которые представляют все американские штаты. Как правило, это партийные активисты обеих главных партий США, но они не могут быть конгрессменами или занимать правительственные должности.

Интересно Выборщиков утверждает партийное руководство каждого штата до всеобщего голосования. В Небраске и Мэне они распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом. Остальные 48 штатов действуют по принципу «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей, берет все голоса выборщиков. Выборщиков утверждает партийное руководство каждого штата до всеобщего голосования. В Небраске и Мэне они распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом. Остальные 48 штатов действуют по принципу «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей, берет все голоса выборщиков.

Выборщики голосуют в своих штатах, затем результаты передают в Вашингтон. Там голоса подсчитывают члены конгресса — на этот раз они соберутся 6 января 2025 года. Результаты должен утвердить действующий вице-президент. Новым главой государства становится кандидат, получивший не менее 270 голосов именно выборщиков. Таким образом, выборщики решают все. Например, Дональд Трамп в 2016-м проигрывал почти три миллиона голосов Хиллари Клинтон. Но за бизнесмена проголосовали 304 выборщиков, а за экс-супругу 42-го президента США — только 227.

Фото: Дональд Трамп на дебатах с Хиллари Клинтон. Ron Sachs / Global Look Press

Если никому из кандидатов не удалось набрать 270 голосов выборщиков, то, по Конституции, в дело вступает палата представителей. Будущему победителю нужно получить как минимум 26 голосов от 50 штатов.

Инаугурация президента США Новый хозяин Белого дома традиционно вступает в должность 20 января. Если этот день выпадает на воскресенье, инаугурация переносится на 21-е число. К тому моменту избранник должен подобрать кандидатов на ключевые позиции своей администрации и наметить первые политические шаги.

Фото: Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз. Hu Yousong / Global Look Press 1/2 Фото: Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс. Ron Sachs — CNP for NY Post / Global Look Press 2/2

Какие штаты считаются колеблющимися и почему Колеблющимися, или фиолетовыми (смешение красного цвета республиканцев и синего демократов), называют штаты, где Демократическая и Республиканская партии идут вровень. Именно результаты выборов на этих территориях обычно самые ценные и вносят решающий вклад в общую победу одного из претендентов. Кандидаты в президенты точно знают, где и как к ним относятся. Например, «красные», то есть республиканцы, легко лидируют на юге — в Техасе, Миссисипи, Алабаме и Южной Каролине. А «синие», демократы, как правило, побеждают в Новой Англии — Вермонте, Массачусетсе, Коннектикуте и Род-Айленде.

Фото: Дональд Трампа и Камала Харрис. Li Rui / Global Look Press

Целиком списки выглядят так: «Красные штаты» Алабама;

Аляска;

Арканзас;

Айдахо;

Индиана;

Айова;

Канзас;

Кентукки;

Луизиана;

Миссисипи;

Миссури;

Монтана;

Небраска;

Северная Дакота;

Оклахома;

Южная Каролина;

Южная Дакота;

Теннесси;

Техас;

Юта;

Западная Вирджиния;

Вайоминг.

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Синие» штаты Калифорния;

Колорадо;

Коннектикут;

Делавэр;

Гавайи;

Иллинойс;

Мэн;

Мэриленд;

Массачусетс;

Миннесота;

Нью-Гэмпшир;

Нью-Джерси;

Нью-Мексико;

Нью-Йорк;

Орегон;

Род-Айленд;

Флорида;

Огайо;

Вермонт;

Вирджиния;

Вашингтон;

округ Колумбия

Фото: Wang Ying/XinHua / Global Look Press

Претенденты могут экономнее расходовать средства своей предвыборной кампании: не тратить деньги и время там, где они точно победят или проиграют, а сосредоточиться на колеблющихся штатах. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Невада. Правда, сегодня оба кандидата в президенты США имеют практически равную поддержку в этих семи штатах. За Дональда Трампа готовы проголосовать 48,5% избирателей, за Камалу Харрис — 49,1%. В вопросах экономики избиратели больше доверяют республиканцу: у него 50% против 45% Харрис, подсчитал Bloomberg.