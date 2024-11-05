Сегодня 22:15 Феномен семи штатов. Зачем Трампу и Харрис голоса из «болота» Политолог Маркелов: итог выборов в США определят голоса импульсивных избирателей 0 0 0 Фото: Antonio Balasco / Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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К дате выборов президента США кандидаты на этот пост — Дональд Трамп и Камала Харрис — подошли примерно с равными шансами. Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что высокий градус конкуренции носит иллюзорный характер и в первую очередь «прогревает» импульсивных избирателей.

«Главное, что удалось создать в этой предвыборной кампании — конечно же, иллюзию высочайшей конкуренции. Это, безусловно, очень важная вещь, потому что американские политтехнологии как раз заточены на то, чтобы сформировать всеобщий политический невроз, на всю страну», — отметил он. Интригу создали искусственно Маркелов добавил, что, если приглядеться и достать из шкафов всех скелетов каждого кандидата, то особой интриги не выйдет.

Например, понятно, что Харрис — это вынужденный кандидат, кандидат форс-мажора, который возник у демократов. И понятно, что политтехнологи Харрис находились в очень сложной ситуации, когда нужно было из ничего, со всеми недостатками, сделать реального кандидата. Сергей Маркелов политический советник

Собеседник 360.ru еще раз обратил внимание на то, что политтехнологам в США удалось добиться своего: страна погрузилась в невротическое состояние, злобу и переживания, а увлеченность выборами резко выросла за последние четыре недели. «В социологии это называется финишным рывком, когда все находятся в каком-то политическом гипнозе», — отметил Маркелов. Фактор обещаний работать перестал Для американцев, которым предстоит сделать выбор, фактор каких-либо обещаний уже неважен. По словам политолога, на данном этапе работают только эмоции. «На последней фазе кампании нужно каким угодно образом вызывать те или иные эмоции — уверенности, безопасности, любые позитивные», — сказал он. Именно за это, подчеркнул Маркелов, и бились в последние дни Трамп и Харрис. Первый допускал ляпы и обвинял соперницу во всем, вторая, например, предложила арабскому журналисту отведать свинины и назвала представителя республиканцев фашистом.

Границ уже нет, нужно дергать эмоции избирателя. Сергей Маркелов

Ключевым фактором рационального в предвыборной кампании в США собеседник 360.ru назвал феномен семи штатов.

Интересно Считается, что исход голосования решат колеблющиеся штаты, где американцы не отдают явных предпочтений ни одному из кандидатов. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Считается, что исход голосования решат колеблющиеся штаты, где американцы не отдают явных предпочтений ни одному из кандидатов. Речь идет об Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

«По финалу кампании мы видим, что Трамп и Харрис были в двух разных штатах, где сомневающиеся избиратели. Есть [люди], которые принимают решение в самый последний момент. Их нужно раскачать, создать иллюзию неизбежности того или иного выбора», — сказал Маркелов. Упомянутую группу избирателей он отнес к числу тех, что проснутся на следующий день после выборов и не вспомнят, что делали накануне. «Нужно создать политическое напряжение, стресс. [Идет] борьба за болото, за тех импульсивных избирателей. Вот они, по сути, и определят итог выборов», — заключил политолог.