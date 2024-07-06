«Самоубийство». Орбан раскритиковал современную политику НАТО

Орбан: НАТО создали как мирный проект, а теперь альянс стремится к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что современная политика НАТО противоречит ключевым ценностям альянса. Такое мнение он выразил в статье для издания Newsweek .

Венгерский премьер напомнил, что «самый успешный военный альянс в мировой истории» начинался как мирный проект, поэтому его будущий успех зависит от возможности поддерживать мир.

«Однако сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО», — написал Орбан.

Он призвал сохранить НАТО именно как мирный проект. При этом Орбан признал, что большинство политиков в странах-членах альянса говорят о неизбежности военного конфликта с другими геополитическими силами. По его словам, чем больше натовские лидеры будут в это верить, тем большую роль сыграют в его развязывании.

Политик также написал, что НАТО готовится в возможной военной операции на Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Впрочем, как и оказывать военную поддержку Украине.

Ранее Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров в Москве стал конфликт на Украине и поиск путей к его мирному разрешению.