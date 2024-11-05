Жители Диксвилл-Нотч первыми проголосовали на выборах президента США

В США началось голосование на выборах президента. По традиции первый участок открылся после полуночи в поселке Диксвил-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Об этом ТАСС сообщил представитель отеля The Balsams, где расположен избирательный участок.

По информации отельера, на участок пришли первые шесть жителей поселка. Результаты голосования огласят практически сразу.

Традиция открывать участок в полночь сложилась в 1960 году, когда отель впервые сделал это в такое время, чтобы привлечь внимание избирателей. Американским властям это решение показалось удачным, и они решили сохранить традицию.

Незадолго до начала выборов в американском городе Нэшвилл предотвратили теракт. Совершить его хотел неонацист. По данным ФБР, мужчина попытался при помощи беспилотника подорвать электростанцию.