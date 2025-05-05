Дипфейк-атака угрожает каждому второму россиянину до конца года

«Известия»: каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года

До конца года каждый второй россиянин может столкнуться с дипфейк-атаками. Сейчас мошенники использую голосовые сообщения и видеокружки, но уже в следующем году могут поступать звонки от мошенников, которые будут говорить голосом знакомых потенциальной жертвы. Об этом со ссылкой на экспертов по искусственному интеллекту сообщили «Известия» .

«Буквально пару лет назад с подобными атаками сталкивались лишь 10% пользователей Сети, но уже к концу этого года каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак», — рассказали изданию в пресс-службе MTS AI.

Эксперты отметили, что за последние два года одним из самых популярных способов коммуникации с пользователями среди мошенников стали фейковые видео и голосовые сообщения в мессенджерах. С каждым разом отличить их от реальных становится все сложнее. Если для звонков на мобильный телефон можно установить определители номеров, то для проверки подлинности сгенерированных искусственным интеллектом отправлений способов нет.

По оценкам специалистов, уже в следующем году киберпреступники, благодаря усовершенствованию технологии клонирования голосов, начнут чаще звонить россиянам и в режиме реального времени общаться с ними голосами близких людей.

«Отличить фейк от настоящих фото, видео или голоса сегодня сложно, а в будущем станет практически невозможно», — отметили эксперты.

Ранее директор экспертного подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов предупреждал россиян об использовании дипфейков для социальной инженерии в голосовых сообщениях и видео, а также для для создания фишинговых писем, убеждающих людей поверить информации, перейти по ссылке и ввести персональные данные.