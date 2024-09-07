Сегодня 16:15 Linkin Park: восставшие из денег Писатель Беседин: Linkin Park всегда ориентировалась на коммерческий успех 0 0 0 Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Культура

Песни

Музыка

История

Деньги

Прежде чем понять, почему американская рок-группа Linkin Park решила все-таки воссоединиться (в чем нет и не может быть никаких неожиданностей), нужно ответить на вопрос: по какой причине она так популярна? А шутка ли сказать: в определенных кругах эти парни имеют культовый статус, как когда-то Nirvana или Metallica. Если же мы о массовой популярности, то клип Numb — самое просматриваемое видео в истории YouTube: 2,3 миллиарда просмотров.

Да, феномен культовости американской рок-группы Linkin Park поразителен. Их первый альбом Hybrid Theory был более чем успешен. Его, как сказали бы журналисты старой школы, слушали по обе стороны Атлантики. Я не был исключением. Мое знакомство с коллективом началось, когда я увидел клип In the end, получивший несколько наград. Эту песню, кстати, я могу с азартом слушать до сих пор. Это был задорный, витальный альбом, который укладывался в моду тех лет. А тогда, в начале нулевых, установился тренд на rapcore: чарты и стадионы взрывали и рвали такие команды, как Limp Bizkit и Papa Roach. Даже скромным парням из P.O.D. часть этой славы досталась. Кстати, их пластинка Satelite с оглушительным хитом Alive и пронзительной вещью Youth of the nation очень и очень хороша. Их я порою слушаю; ну и Papa Roach — это обязательно. Второй альбом под названием Meteora — вот это уже была взрослая, с претензией на серьезный материал работа. Тут Linkin Park уже не просто играли классную музыку, но всерьез претендовали на то, чтобы говорить от лица поколения. На этой пластинке появилась композиция Numb, к которой, как ни относись, но она, без шуток, стала гимном поколения.

Как Black Hole Sun и Smells Like Teen Spirit. Потом альбомы выходили, все становились успешными, но было ощущение, что главная движущая сила команды устает и разочаровывается все больше. А кто был силой?

Фото: РИА «Новости»

Linkin Park выделялись, я бы так сказал, четкостью, продуманностью, гладкостью, но при этом яростью и напором. Плюс два вокалиста. Один из них — основной — Честер Беннингтон, собственно, и отвечал за ярость и отчаяние. У него имелись все основания и все данные для того, чтобы стать символом поколения. Он резонировал с эпохой, с настроениями масс, с духом временем. При этом стоял на плечах гигантов. Неслучайно он заменял Скотта Вейланда в реюнионе Stone Temple Pilots (их первые альбомы со Скоттом великолепны). Кумиром же Честера был Крис Корнелл — вероятно, один из самых недооцененных исполнителей за всю историю рок-музыки. Нет, понятно, что его считали выдающимся музыкантом, но он был больше этого: Крис — стопроцентный гений рок-музыки. Он творил в культовых командах Soundgarden, Temple of the dog, Audioslave, записал три сольных пластинки. Но я всем настоятельно рекомендую отыскать винил Songbook, ну или просто послушать, где Крис просто поет там свои песни под гитару. Это невероятно! Честер же покончил с собой в день рождения Корнелла — 20 июля. А чуть раньше, 18 мая того же 2017 года, в Детройте не стало и самого Криса. Официальная версия — самоубийство, но там не так чтобы все прозрачно и ясно. Как цинично заметил культовый рок-продюсер: «Лучшая звезда рок-н-ролла — это мертвая рок-звезда. Живые продаются хуже».

И действительно, определенный ореол тут есть. Все эти Джимми и Джимы из «Клуба 27». Честер ушел рок-н-ролльно.

Фото: РИА «Новости»

Но что было делать остальным? Они потеряли товарища, вместе с ним лишились дела жизни, а, если говорить цинично, то они потеряли и, по сути, золотую жилу. Ясно, что парни эти не бедствуют, но и прибыль им терять не хочется. Тем более что реюнионы (воссоединения) рок-групп — вещь в мире музыки столь частая, что порою от них начинает подташнивать. Буквально недавно, к примеру, объявили о воссоединении культовые в брит-попе Oasis. Но там хотя бы все на месте. Лиам, Ноэл, вы здесь, вы в порядке? Да, сэр, есть, сэр! Но вот, например, легендарная Pantera вообще решила пересобраться без двух своих главных участников — братьев-создателей команды Винни и Даррела. Последнего заменил Закк Уайльд — гитарист, безусловно, уважаемый, продуктивный, классный, но Даймбег Даррел — это другая история, ребятки, потому что он был несомненным первопроходцем.

Так что воссоединяются, да, группы, и регулярно. А некоторые все едут и едут в бесконечные «прощальные туры».

Фото: РИА «Новости»

Другой вопрос, что Честер Беннигтон для Linkin Park значил очень и очень много. Хотя, опять же, вспомним Queen, которые ухитрились давать концерты без Фредди Меркьюри. Вот уж безумие и наглость! И правильно, что басист Queen Джон Дикон (как по мне, человек выдающий, один из самых недооцененных героев рок-музыки) отказался участвовать в этом шабаше. Джон всегда был велик! Вот и ударник Linkin Park Роб Бурдон в коммерческом шабаше воссоединенных Linkin Park участвовать отказался. Его, понятно, без проблем заменили. Это ведь легче простого — заменить ударника (Эксл Роуз не даст соврать), если ты не Джон Бонэм, конечно. Честера же постарались рокирнуть на довольно злобную и талантливую девицу по имени Эмили Армстронг. Ну, такое, если честно. Я слышал пару песен ее предыдущего коллектива Dead Sara. Не могу сказать, что поражает. Но расчет тут понятен — опять же коммерция: все в соответствии с трендами — запустить девушку в группу. Сейчас это повсеместно — и в музыке, и в футболе, и хоккейные матчи женщины комментируют.

Linkin Park, за исключением Честера, всегда оставались просчитанными, ориентированными на коммерческий успех парнями.

Понравилось то, что они анонсировали выход нового альбома. И вот это уже интересно. Во-первых, каким он будет? Честер не был единственным автором песен в Linkin Park. Вот и посмотрим, как они без него. Во-вторых, это значит, что парни и девушка не станут паразитировать исключительно на старом материале, как это делает Эксл Роуз, пищащий welcome to the jungle голоском Микки-Мауса ради ненасытного набивания брюха. Попробуют Linkin Park что-то новенькое. И вот это хоть как-то сглаживает гадостное ощущение от того, что в рок-музыке бабло вновь победило творчество и чувство единства. И с каждым годом все хуже. Интересно, Led Zeppelin без Бонэма не думают там воссоединиться?..