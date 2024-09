Linkin Park: восставшие из денег

Global Look Press

Кстати, их пластинка Satelite с оглушительным хитом Alive и пронзительной вещью Youth of the nation очень и очень хороша. Их я порою слушаю; ну и Papa Roach — это обязательно.

Да, феномен культовости американской рок-группы Linkin Park поразителен. Их первый альбом Hybrid Theory был более чем успешен. Его, как сказали бы журналисты старой школы, слушали по обе стороны Атлантики. Я не был исключением. Мое знакомство с коллективом началось, когда я увидел клип In the end, получивший несколько наград. Эту песню, кстати, я могу с азартом слушать до сих пор.

Как Black Hole Sun и Smells Like Teen Spirit. Потом альбомы выходили, все становились успешными, но было ощущение, что главная движущая сила команды устает и разочаровывается все больше. А кто был силой?

Он творил в культовых командах Soundgarden, Temple of the dog, Audioslave, записал три сольных пластинки. Но я всем настоятельно рекомендую отыскать винил Songbook, ну или просто послушать, где Крис просто поет там свои песни под гитару. Это невероятно!

Понравилось то, что они анонсировали выход нового альбома. И вот это уже интересно. Во-первых, каким он будет? Честер не был единственным автором песен в Linkin Park. Вот и посмотрим, как они без него.

Во-вторых, это значит, что парни и девушка не станут паразитировать исключительно на старом материале, как это делает Эксл Роуз, пищащий welcome to the jungle голоском Микки-Мауса ради ненасытного набивания брюха.

Попробуют Linkin Park что-то новенькое. И вот это хоть как-то сглаживает гадостное ощущение от того, что в рок-музыке бабло вновь победило творчество и чувство единства. И с каждым годом все хуже. Интересно, Led Zeppelin без Бонэма не думают там воссоединиться?..