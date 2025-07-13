Сегодня 02:00 Сворачивают лавочки? Как торговый кризис с Азербайджаном отразится на россиянах Обострение отношений с Азербайджаном может затронуть потребительский рынок 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Обострение отношений между Азербайджаном и Россией может повлиять на потребительский рынок. Какие известные азербайджанские товары могут подорожать или исчезнуть с полок российских магазинов?

Торговля России и Азербайджана За последние три года Россия и Азербайджан заметно нарастили объемы торговли. С апреля 2022 по март 2025 года товарооборот между странами увеличился почти на 3%. Это эквивалентно более чем одному миллиарду долларов, сообщил Life.ru. «Однако стоит отметить, что товарные потоки распределены неравномерно. Азербайджан в большей степени импортирует товары из России, чем экспортирует к нам. На протяжении последних трех лет объем поставок из России в Азербайджан в два-три раза превышал объем экспортируемых из Азербайджана товаров, а к началу 2025 года разрыв увеличился до пяти раз, составив 1,2 миллиарда долларов против всего 234 миллионов долларов», — отметили авторы материала. Антикриминальные меры против этнических ОПГ в России негативно отразились на отношениях с Азербайджаном. Это повлияло и на экономику. Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил изданию Minval, что переговоры по крупным экономическим проектам с Москвой приостановлены. Если торговля прекратится, аграрный сектор Азербайджана столкнется с проблемами поиска новых рынков и перестройки логистики.

Фото: РИА «Новости»

Какие товары из Азербайджана популярны в России? Азербайджан славится своими фруктами и овощами. По данным аналитической платформы The Observatory of Economic Complexity (OEC), каждый год из этой страны в Россию привозят разнообразные фрукты на сумму около 350 миллионов долларов, а томаты — на 157 миллионов. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с Life.ru подчеркнул, что Азербайджан активно поставляет в Россию большое количество сельскохозяйственной продукции. По данным прошлого года, из этой страны в Россию было завезено около 540 тысяч тонн овощей и фруктов.

Прежде всего, Азербайджан лидирует по поставкам томатов — не менее 141,9 тысячи тонн томатов было ввезено за 2024 год. Однако в данной ситуации гораздо больше проблем может возникнуть у местных фермеров, так как иных рынков сбыта на такие объемы у Азербайджана попросту нет, а ближайший торговый конкурент — Турция — также старается наращивать поставки своих томатов в Россию. Илья Березнюк

Продукция из Азербайджана пользуется популярностью в России благодаря своему высокому качеству и натуральному составу, особенно это касается продуктов питания. В крупных торговых сетях можно найти азербайджанские соки, воду, чай и консервированные продукты.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Также востребованы товары текстильной промышленности из Азербайджана. Среди них — ковры ручной работы от брендов «Азер-Илмэ» и «Азерхалча». Некоторые местные производители поставляют и одежду в Россию. Кроме того, в Россию импортируется продукция химической промышленности: удобрения, полипропилен (компания SOCAR Polymer) и строительные материалы: цемент, алюминий. Азербайджан — один из главных поставщиков нефти и газа для России и других стран. Они продают россиянам нефть марки Azeri Light, а также экспортируют ее в Европу. Более дешевую нефть страна использует для внутреннего потребления, а более дорогую — для продажи, что приносит значительную прибыль. Газ поставляет компания SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic).

Какие товары Азербайджан импортирует из России? Азербайджан активно закупает у России товары, которые важны для его экономики. Главную часть импорта составляют нефтепродукты для энергетических нужд страны. Также ввозятся драгоценные металлы и металлопродукция для ювелирного и промышленного секторов. Россия поставляет продовольствие, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, древесину для строительства и производства мебели.

Фото: РИА «Новости»

Найдет ли Азербайджан замену российскому рынку? Ухудшение отношений между Москвой и Баку может повлиять на торговлю. Например, азербайджанские производители молока отказались от российской инспекции, и Россельхознадзор закрыл им доступ на рынок. С 11 июля 2025 года запрещено ввозить в Россию молочную продукцию компаний Allbuy и Milk Products из Азербайджана. Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк уверен, что из-за торговых ограничений больше всего пострадают азербайджанские фермеры.

Сильного ограничения поставок не будет, так как это ударит сначала по Азербайджану. Во-первых, они импортируют к себе намного больше продукции, чем экспортируют в Россию, а во-вторых, по тем же томатам — перераспределить эти объемы на другие рынки будет очень сложно, практически невозможно, к тому же у них имеются конкуренты, те же Турция и Китай. Илья Березнюк

Разрыв экономических связей невыгоден ни для Москвы, ни для Баку. Но очевидно, что в случае прекращения торговли больше всего пострадают соседи: им придется искать нового крупного поставщика энергоресурсов и новый крупный рынок для экспорта своей сельскохозяйственной продукции.