«Помогали бандиты». Паулс вспомнил о криминальных связях Ротару: пришла с Япончиком
Легендарный композитор Раймонд Паулс впервые раскрыл правду о звездах, с которыми создавал хиты. Толчком к исповеди стала личная трагедия — смерть супруги Светланы.
Грубая Пугачева
Самые яркие моменты интервью касались Аллы Пугачевой.
«Алла была со своим характером. Ко мне она относилась по-другому. Но часто была грубой», — признался композитор в эфире Retro FM..
Примадонна могла материться, если вовремя не включали микрофон и приговаривала сотрудников к «увольнению». Паулс заметил, что Пугачева вела себя «как звезда».
«У них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали», — отметил он.
Требовательность артистки становилась настоящим испытанием для многих. Самым шокирующим стал случай, когда Паулс и Пугачева играли на фортепиано, сидя на одном стуле. Тогда примадонна потребовала от композитора подвинуть свою «заднюю точку» подальше.
Паулс отметил, что упустил множество возможностей заработать на своих хитах.
«На одной песне „Миллион алых роз“ можно было заработать миллионы, как это делали они. Но я все упустил», — расстроился маэстро.
Криминальное прошлое Ротару
Паулс раскрыл шокирующие подробности о главной сопернице Пугачевой — Софии Ротару.
«Зарабатывать Софии Михайловне помогали бандиты», — сказал он.
Он вспомнил, как артистка хотела петь «Танец на барабане».
«И приехала ко мне с Япончиком договариваться об этой песне. Знаете такого человека — Япончика?» — отметил композитор.
Япончик (Вячеслав Иваньков) — известный криминальный авторитет, который дружил со многими артистами, включая Александра Розенбаума и Иосифа Кобзона. Композитор не осуждал звезд за такие связи, но признавал, что сам не хотел иметь с этим ничего общего.
«Для меня важнее было творчество и музыка, чем деньги, которые могли прийти через такие сомнительные связи», — говорил он.
Откровения композитора приоткрыли завесу над теневой стороной советского шоу-бизнеса, где талант соседствовал с жестокостью, а музыка — с криминалом.
Луч света в темном царстве
На фоне сложных характеров особняк стоят воспоминания об Андрее Миронове.
«Андрей был выдающейся личностью, очень интересным человеком», — рассказал Паулс.
По его словам, артист не имел музыкальных данных, но от его пения невозможно было оторваться. Миронов стал для композитора примером того, как обаяние и искренность могут компенсировать отсутствие академического образования.