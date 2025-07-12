«Помогали бандиты». Паулс вспомнил о криминальных связях Ротару: пришла с Япончиком

Легендарный композитор Раймонд Паулс впервые раскрыл правду о звездах, с которыми создавал хиты. Толчком к исповеди стала личная трагедия — смерть супруги Светланы.

Грубая Пугачева

Самые яркие моменты интервью касались Аллы Пугачевой.

«Алла была со своим характером. Ко мне она относилась по-другому. Но часто была грубой», — признался композитор в эфире Retro FM..

Примадонна могла материться, если вовремя не включали микрофон и приговаривала сотрудников к «увольнению». Паулс заметил, что Пугачева вела себя «как звезда».

«У них там свои законы. Мы, из Прибалтики, как из деревни приехали», — отметил он.

Требовательность артистки становилась настоящим испытанием для многих. Самым шокирующим стал случай, когда Паулс и Пугачева играли на фортепиано, сидя на одном стуле. Тогда примадонна потребовала от композитора подвинуть свою «заднюю точку» подальше.

Паулс отметил, что упустил множество возможностей заработать на своих хитах.

«На одной песне „Миллион алых роз“ можно было заработать миллионы, как это делали они. Но я все упустил», — расстроился маэстро.