10 дней в джунглях. Сотни смельчаков поборются в США за звание лучшего охотника на питонов
Во Флориде проводят ежегодное соревнование, во время которого более 700 участников покажут свои навыки охоты на бирманских питонов. Мероприятие стартовало 10 июля и продлится до 20 июля.
Победитель необычных соревнований получит славу и 25 тысяч долларов. Чтобы стать обладателем награды, нужно поймать больше всех питонов. Также организаторы предусмотрели выигрыши для участников, сумевших отловить самых длинных змей.
Охота ведется не только ради развлечения — соревнования помогают защитить дикую природу. Дело в том, что во Флориде бирманские питоны не имеют естественных врагов и являются угрозой для экосистемы.
Пресмыкающиеся из Юго-Восточной Азии прижились в американских тропических лесах и охотятся здесь на млекопитающих и рептилий. Самки питонов могут откладывать от 50 до более 100 яиц за раз.
Из-за роста численности змей регулярно отлавливают. С 2000 года во Флориде убили более 23 000 бирманских питонов, а благодаря ежегодному конкурсу в регионе удается уничтожить более 1 100 змей этого вида.
Для поимки питона нужна не только ловкость, но и отвага. Змеи могут быть опасны как для лесной фауны, так и для человека — известны случаи, когда они набрасывались на людей и душили их. Стоит отметить, что питон относится к неядовитому семейству, но это не мешает ему с легкостью убивать.
Например, в Индонезии змея задушила и полностью заглотила 45-летнюю женщину, сообщил телеканал Fox News. Он отметил, что питон был достаточно крупным и достигал пяти метров в длину.
Еще одно пресмыкающееся напало на 63-летнего индонезийского фермера в июне. По информации агентства Antara, мужчина считался без вести пропавшим, пока его не обнаружили в брюхе восьмиметрового питона.
Соседи знали, что фермер не пришел на запланированную встречу и забили тревогу. Сотрудники Регионального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями долгое время разыскивали пропавшего, но все оказалось тщетно.
В какой-то момент жители обратили внимание на плантациях на необычно большую змею и заподозрили неладное. Также на страшную догадку их натолкнул мотоцикл, припаркованный рядом на обочине. В итоге они убили питона-людоеда и извлекли тело фермера из его брюха.