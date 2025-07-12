10 дней в джунглях. Сотни смельчаков поборются в США за звание лучшего охотника на питонов

Во Флориде проводят ежегодное соревнование, во время которого более 700 участников покажут свои навыки охоты на бирманских питонов. Мероприятие стартовало 10 июля и продлится до 20 июля.

Победитель необычных соревнований получит славу и 25 тысяч долларов. Чтобы стать обладателем награды, нужно поймать больше всех питонов. Также организаторы предусмотрели выигрыши для участников, сумевших отловить самых длинных змей.

Охота ведется не только ради развлечения — соревнования помогают защитить дикую природу. Дело в том, что во Флориде бирманские питоны не имеют естественных врагов и являются угрозой для экосистемы.

Пресмыкающиеся из Юго-Восточной Азии прижились в американских тропических лесах и охотятся здесь на млекопитающих и рептилий. Самки питонов могут откладывать от 50 до более 100 яиц за раз.

Из-за роста численности змей регулярно отлавливают. С 2000 года во Флориде убили более 23 000 бирманских питонов, а благодаря ежегодному конкурсу в регионе удается уничтожить более 1 100 змей этого вида.