Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону

Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube , коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.

Linkin Park анонсировала новый альбом From Zero. Он будет состоять из 11 треков и выйдет в свет 15 ноября. Группа также запланировала тур, в рамках которого выступит в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

В феврале 2024 года вышла новая композиция Linkin Park — Friendly Fire. Ее записали в 2017 году, еще при жизни Честера Беннингтона. Солист группы скончался летом того же года, его нашли мертвым в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Новая солистка Linkin Park Эмили Армстронг ранее выступала с группой Dead Sara. К коллективу также присоединился Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. А барабанщик Роб Бурдон покинул группу.