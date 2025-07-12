Бил молотком по голове. В Домодедове поймали нападавшего на девочек маньяка

Недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово» городского округа Домодедово неизвестный напал на двух девочек-подростков и чуть не забил их до смерти молотком. Пострадавшие получили травмы головы, но выжили.

Оставил умирать в лесу

В беседе с  MK.ru соседи предположили, что на школьниц мог напасть маньяк.

Живущий неподалеку мужчина рассказал, что работал на приусадебном участке, когда стало известно об исчезновении одной девочки.

«Слышу, как пожилая соседка кричит 13-летнюю внучку очень беспокойным голосом. Выглядываю, а у нее в руке тапочек ребенка. Подобрала на дороге, а где девочка — не знает. Поехали с ней искать внучку по товариществу», — отметил он.

Pogiba Alexandra/news.ru
Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

Во время поиска забившие тревогу взрослые наткнулись на другого подростка — 12-летнего юношу. Напуганный парень отвел бабушку с соседом в лесополосу рядом с въездом в поселок.

«Там и нашли внучку женщины. Лежала вся в крови. Вызвали скорую, пока ждали, оказали первую помощь», — добавил сосед.

Через некоторое время нашлась и вторая пострадавшая от рук злоумышленника. По информации издания, неадекват в маске набросился на ребенка со спины и треснул молотком по голове.

Несмотря на рану, школьница сбежала и спряталась, а вот ее подруга после встречи с нападавшим потеряла создание от удара по голове. Злоумышленник оставил раненую истекать кровью неподалеку от дороги.

Также пострадавшие рассказали, что неизвестный использовал какой-то газ. Они не исключили, что это был перцовый баллончик.

Задержали 16-летнего парня

В  подмосковном Следственном комитете  сообщили, что по подозрению в нападении задержали 16-летнего молодого человека. По версии следствия, именно он напал с молотком двух девушек 13 и 16 лет.

«Он нанес девушкам множественные удары по голове и скрылся с места происшествия», — подчеркнули в ведомстве.

Девушки выжили — им оказали необходимую медицинскую помощь и поместили в лечебное учреждение. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». На допросе он признался в нападении.

«Бил молотком по голове девочек, которые мимо проходили», — рассказал нападавший.

Ход и результаты расследования уголовного дело взяла под контроль Домодедовская городская прокуратура. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об аресте 16-летнего задержанного.

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