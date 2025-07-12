Бил молотком по голове. В Домодедове поймали нападавшего на девочек маньяка
Недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово» городского округа Домодедово неизвестный напал на двух девочек-подростков и чуть не забил их до смерти молотком. Пострадавшие получили травмы головы, но выжили.
Оставил умирать в лесу
В беседе с MK.ru соседи предположили, что на школьниц мог напасть маньяк.
Живущий неподалеку мужчина рассказал, что работал на приусадебном участке, когда стало известно об исчезновении одной девочки.
«Слышу, как пожилая соседка кричит 13-летнюю внучку очень беспокойным голосом. Выглядываю, а у нее в руке тапочек ребенка. Подобрала на дороге, а где девочка — не знает. Поехали с ней искать внучку по товариществу», — отметил он.
Во время поиска забившие тревогу взрослые наткнулись на другого подростка — 12-летнего юношу. Напуганный парень отвел бабушку с соседом в лесополосу рядом с въездом в поселок.
«Там и нашли внучку женщины. Лежала вся в крови. Вызвали скорую, пока ждали, оказали первую помощь», — добавил сосед.
Через некоторое время нашлась и вторая пострадавшая от рук злоумышленника. По информации издания, неадекват в маске набросился на ребенка со спины и треснул молотком по голове.
Несмотря на рану, школьница сбежала и спряталась, а вот ее подруга после встречи с нападавшим потеряла создание от удара по голове. Злоумышленник оставил раненую истекать кровью неподалеку от дороги.
Также пострадавшие рассказали, что неизвестный использовал какой-то газ. Они не исключили, что это был перцовый баллончик.
Задержали 16-летнего парня
В подмосковном Следственном комитете сообщили, что по подозрению в нападении задержали 16-летнего молодого человека. По версии следствия, именно он напал с молотком двух девушек 13 и 16 лет.
«Он нанес девушкам множественные удары по голове и скрылся с места происшествия», — подчеркнули в ведомстве.
Девушки выжили — им оказали необходимую медицинскую помощь и поместили в лечебное учреждение. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». На допросе он признался в нападении.
«Бил молотком по голове девочек, которые мимо проходили», — рассказал нападавший.
Ход и результаты расследования уголовного дело взяла под контроль Домодедовская городская прокуратура. В ближайшее время СК направит в суд ходатайство об аресте 16-летнего задержанного.