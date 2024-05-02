Группа Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой в 2025 году | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 12:34 Группа Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой в 2025 году

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Американская рок-группа Linkin Park планирует возможное воссоединение группы для совместного тура с новой вокалисткой в 2025 году. Об этом сообщил Billboard со ссылкой на близкие к исполнителям источники.

Отмечается, что исполнительница заменит Честера Беннингтона — бывшего музыканта группы, который погиб летом 2017 года.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», сейчас коллектив состоит из трех участников: Майка Шиноды, Бреда Делсона и Дэейва Фаррела.