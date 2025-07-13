Сегодня 04:03 Скандал в военных кругах: что известно о полетах блогерши Шалаевой на секретных бортах Блогерша из Екатеринбурга выложила видео с борта военного самолета 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Общество

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Прокатилась на самолете и словила хейт — в Сети обсуждают екатеринбургскую блогершу Марию Шалаеву, которая выложила в соцсети ролик с военного борта и похвасталась полетом в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону. Девушка нарочито показала свою исключительность — якобы ее любовник, «человек Кремля» катает ее туда, куда можно только избранным. Ролик она удалила, а вот у россиян осадок остался.

«Не все и не у всех» Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону уже три года не принимает гражданские рейсы, но 23-летняя блогерша прибыла туда на военном самолете Ил-76 — вместе с возлюбленным. На выложенный в Instagram* ролик обратили внимание ростовские журналисты интернет-издания 161.ru, после этого девушка видео удалила, но «интернет помнит все». Девушка закрыла свои соцсети, но было уже поздно — ролик «ушел в массы».

Что там говорить, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов. Никак не отпускают меня. Мария Шалаева блогер

Вместе с Шалаевой на борту находился ее трехлетний сын. Про него блогерша говорит, что в его три года он уже «полетал на военном самолете». На видео мальчик проходит в кабину пилотов, где его угощают чипсами. «Кстати, тушка лично мне нравится больше, чем эта модель», — заявила блогерша. Из слов Шалаевой можно сделать вывод, что она с сыном не в первый раз находится на борту военного самолета, об этом же свидетельствую ее ранние публикации. Судя по всему, Мария не раз летала в Ростов-на-Дону со своим возлюбленным.

Фото: Скриншот с видео Марии Шалаевой

«Человек из Кремля» — кто он? Личность своего любовника Мария скрывает, называет его «человек из Кремля», женихом и «мистером Икс», намекая на его высокий статус, в отличие от «екбшных» женихов, которые «не вызывают доверия». «То ли дело человек Кремля. Надежность 200%», — отметила блогерша. Статусность возлюбленного также подчеркивает дорогой автомобиль, на котором блогерша с сыном уехала из Платова. Девушка признается, что периодически они «сходятся и расходятся». В соцсетях Мария пишет, что ее мужчина «такой же тихушник», как и она, «такой же несерьезный» и такой же неадекватный, только девушка употребила не совсем цензурное высказывание в отношении своего бойфренда. «Мой мужчина говорит, я „[ку-ку], подай патрон“. Иногда спрашивает, никогда ли меня не контузило», — призналась Шалаева на видео. Блогерша заявила, что «мистер Икс» не военный и не из ФСБ. Из-за работы много путешествует по стране, что ей совсем не нравится. Также девушка отметила, что «семья ему на данном этапе точно не нужна». Переписку блогерши с подписчиками выложил Telegram-канал Baza.

Фото: Скриншот с видео Марии Шалаевой

Любовница на военной технике — в армии святое Похвастушки екатеринбургской блогерши не оставили равнодушными ни журналистов, ни блогеров, ни депутатов. Военный истребитель-бомбардировщик в отставке, автор Telegram-канала Fighterbomber по просьбе подписчиков прокомментировал «видео мадам Шалаевой» и не нашел в нем особого криминала. «Члены семей военнослужащих, как и сами военнослужащие могут совершенно бесплатно перемещаться по планете земля на бортах ВТА. И делают это совершенно законно испокон веков. При определенных знакомствах, на бортах ВТА может лететь, летают и летать будут вообще все кто угодно», — заявил бывший военный. На борт могут взять любого «при наличии мест, возможностей и наличии желания командира экипажа». За «внештатных» пассажиров отвечает именно командир экипажа.

Что-то вроде попутки, только самолет. Военный истребитель-бомбардировщик Telegram-канал Fighterbomber

Летчик отметил, что из явных «залетов» — только нахождение посторонних в кабине. Но без «признаков вмешательства в управление». «А уж прокатить своих <…> любовниц на военной технике, так это в армии вообще святое. Поэтому мне эта суета вообще не ясна», — подытожил военный блогер.

Фото: Скриншот соцсети Марии Шалаевой

Будут «косо смотреть» Военный летчик и эксперт Владимир Попов подтвердил, что родственники военнослужащих имеют право летать на военных самолетах. «Она изложила так, как ребенок может похвастаться, что у него новая машинка появилась перед теми, у кого этого ничего нет. Небольшого ума человек, который так поступил. Теперь на это обратили внимание», — отметил Попов в беседе с RTVI. Существуют приказы и указания, согласно которым члены семьи могут летать на бортах ВКС России. Однако есть нюанс — в нынешних условиях распространяться о таких «исключительных мерах» недопустимо, считает Попов. Своим хвастовством Шалаева подвела людей, которые пошли на исключительные меры и навредила тем, кто нуждается в подобных перелетах, например, волонтерам. «Конечно, кто-то за это поплатится. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут. Будут неприятности. Этого не должно было быть изначально», — отметил эксперт. По словам Попова, из-за скандала могут «дать по шапке» за слабый контроль, а на такие рейсы будут «смотреть косо».

Фото: РИА «Новости»

Автор Telegram-канала «Рыбарь» военкор Михаил Звинчук выразил недоумение, почему полет блогерши на военном самолете вызвал такое возмущение — это обычная практика, близкие военных летают вполне легально, и этой практике уже много лет. «Реальная проблема здесь — исключительные умственные способности блогерши, додумавшейся выложить это напоказ и „засветить“ лица людей на весь свет. При большом желании можно еще вменять доступ посторонних в кабину», — отметил Звинчук. Авторы посетовали, что из-за блогерши, с которой «спрашивать не будут», пострадают экипаж и их начальство. Также появятся «очередные распоряжения по углублению, расширению, недопустимости, взысканиям», которые усложнят работу летному составу.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Повод для проверки «Кажется, у департамента военной контразведки есть чем заняться. Военная тайна? Секретность? Не, не знаю, не слышала, я блогерка, я девушка», — так в Telegram-канале прокомментировал видео Шалаевой журналист Андрей Медведев. Он отметил, что благодаря таким «блогеркам» СБУ и западные разведки получают информацию, просто мониторя соцсети. Из выложенного видео тоже можно немало узнать, уверен журналист. Аналогичное мнение в беседе с RTVI высказал член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских. Он призвал проверить факт опубликования видео и наказать в случае выявления нарушений. «Территория этого аэропорта близка к зоне соприкосновения, и если выполняются определенные вылеты, полеты — все по согласованию с Минобороны», — напомнил депутат. По словам собеседника издания, попытка Шалаевой замять историю, удалив видео о полете, не защитит ее от возможного наказания, поскольку «интернет помнит все, хоть заудаляйся».

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Доведут до цугундера» Автор Telegram-канала Hard Blog подробно объяснил, для чего военные возят с собой любовниц — так было испокон веков, в этом нет ничего нового. «Военачальники везли содержанок и прочих любовниц в штабных вагонах. И всегда на это смотрели сквозь пальцы. Конечно, тогда не было соцсетей, и <…> любовницы не могли выкладывать фотки и видео из генеральского купе, чтобы похвастать перед менее пронырливыми товарками. Блогерша похвасталась, что пролетела на военном самолете, считая, что это должно как-то повысить ее статус», — отметил автор канала.

Блогер предложил искать умных любовниц во избежание подобных инцидентов. Похожий совет дал автор Telegram-канала «Два майора».

Ну слетала «по знакомству» на военном борту куда-то, зачем в интернет вываливать-то наряду с глубокомысленными кадрами подтягивания трусов на шезлонге? Товарищи, берите в любовницы умных женщин. Вот такие вот доведут вас до цугундера. Telegram-канал «Два майора»

Фейк и подстава иностранных спецслужб А вот военный журналист Виктор Баранец высказал кардинально противоположную точку зрения, запись опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик». Эксперт заявил, что нашумевшее видео — это фейк и подстава иностранных специалистов, которые хотят дискредитировать российскую армию и высший офицерский состав.

Фото: Instagram* Марии Шалаевой

«Это дешевый фейк, сделанный с помощью обрывков, которые она наверняка могла взять у людей, которые летают на самолетах. <…> И по антуражу это военно-транспортный самолет. Внимание! В военно-транспортном самолете мальчика могли снять на выставке, где демонстрируются зачастую наши военно-транспортные самолеты», — заявил Баранец. Журналист отметил, что девушке в сборе видео помогли профессионалы — все грамотно продемонстрировала: и фигурку, и «губищи коровьи».

Ради того, чтобы разоблачить этот фейк для наших российских дураков, которые свято верят, что это возможно, безусловно, наша служба безопасности должна провести расследование. Виктор Баранец военный журналист

Всем экипажем на ковер Военблогер Fighterbomber отметил, что вокруг видео Шалаевой началась нешуточная суета, которая все набирает обороты. «Судя по суете, создается впечатление, что событие уже превзошло посадку Руста на Красной площади, и тетя в самолете подорвала ну минимум основы государственной безопасности. Дважды. Руководители сразу двух ведомств наперегонки порят своих подчиненных, причем круг становится все шире и шире», — высказался блогер. По заявлению бывшего военного, кара настигла участников скандального видео, даже тех, кто остался за кадром. «Мистера Икс» вычислили, а экипаж самолета отстранили от полетов и «подвергли обструкции». Под раздачу попали и наряды, дежурные аэродромов вылета и посадки, их командиры и начальники. «Всем экипажем идут на ковер к командующему и по отработанной схеме. <…> „Папик“ тоже найден. <…> Пришли и к „папику“. Прям на работу. А вы говорите…» — поделился военблогер.

Фото: Instagram* Марии Шалаевой

Угрожала отправить на СВО Бывший муж Марии Сергей Шалаев, с которым она развелась в декабре 2024 года, заявил, что с появлением нового любовника отношения с бывшей женой испортились. Мужчина выразил недовольство из-за ее полетов на военных самолетах вместе с сыном. «Я в шоке, что это допускают, что гражданские люди и тем более дети летают на военных самолетах. Мария мне сама прислала фотографии с самолета, чтобы похвастаться», — пожаловался Сергей. Родственники Сергея рассказали, что в пылу ссор Мария якобы угрожала отправить Сергея на СВО. Мужчина утверждает, что предлагал бывшей супруге отдать ему ребенка и строить личную жизнь, но Мария отказалась. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.