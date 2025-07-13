Египетская сила Бориса Клюева. Как главный аристократ СССР стал культовым дедом России

«Египетская сила!» — эту фразу знает почти каждый россиянин. Но многие не догадываются, что за образом ворчливого деда из «Ворониных» скрывается настоящая актерская легенда. Борис Клюев — хулиган из коммуналки, строитель, аристократ экрана и, наконец, мастер перевоплощения, который мог сыграть кого угодно. Как выходец из бедной семьи покорил театр и кино, почему роль Воронина оказалась сложнее королевских и за что его невзлюбили советские цензоры — в материале 360.ru.

Чертовски талантливый хулиган Детство Бориса Клюева, родившегося 13 июля 1944 года, прошло в тесной столичной коммуналке у Патриарших прудов, где в одной комнате площадью девять квадратных метров ютились он с матерью, а рядом жили еще пять семей. В четыре года мальчик потерял отца — актера Владимира Клюева, который скоропостижно скончался от сердечного приступа во время гастролей в возрасте 36 лет. Юный Борис совсем не был прилежным учеником — в шестом классе его оставили на второй год, и от окончательного провала спасла только случайность. В школе поставили спектакль «Чертова мельница», где хулигану Клюеву досталась роль «черта первого разряда», ставшая его первым актерским успехом.

Этот спектакль имел невероятный успех, который стал маяком, проложившим нужный для меня путь. Я записался в театральный кружок в Доме журналиста. Борис Клюев актер

Тяжелое материальное положение семьи заставило будущего актера рано начать работать — с 13 лет он разгружал вагоны, а в 16 уже трудился на стройке в Дмитрове. Эти годы закалили характер юноши, научили его ценить труд и упорство. После школы Клюев мечтал поступить в Щукинское училище, как когда-то его отец, но документы пришлось забрать из-за предстоящего призыва в армию. Судьба привела его в училище имени Щепкина, где он успел проучится лишь год, после чего отправился служить. Ирония судьбы — именно в армии Борис впервые попал в кино, участвуя в массовке легендарной «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Эти три года стали для него не просто военной службой, но и возможностью подготовиться к актерской профессии, активно участвуя в самодеятельности.

Фото: РИА «Новости»

После демобилизации Клюев вернулся в училище, которое окончил в 1969 году. Уже на четвертом курсе он начал подрабатывать в массовках Малого театра, куда вскоре получил приглашение — так начался его полувековой путь служения одной сцене. Роли вопреки всему После трудного детства и первых шагов на сцене Клюев столкнулся с новым вызовом — ему предстояло доказать, что он может быть не только театральным актером, но и кинозвездой. Однако путь к экранной славе оказался тернистым — многие ключевые роли доставались ему вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Граф Рошфор, шпага и зуб Боярского В 1978 году на советские экраны должен был выйти музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Одной из ключевых отрицательных ролей был граф Рошфор — хитроумный агент кардинала Ришелье. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изначально видел в этом образе только Михаила Боярского — молодого, но уже популярного актера. Клюева, пришедшего на пробы, он даже не рассматривал всерьез.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда же Боярского утвердили на роль д’Артаньяна, то Рошфора режиссер хотел отдать одному из украинских артистов. Но так как фильм снимался по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, результаты всех кинопроб отправили в Москву к вышестоящему начальству и кандидатуру Клюева утвердила комиссия Госкино. Он не только выиграл эту творческую битву, но и существенно повлиял на образ своего персонажа. Первоначальный грим с пышной бородой совершенно не подходил актеру, и он настоял на более изящном варианте — тонких усах и аккуратной эспаньолке (небольшой бородке клинышком). Однажды на съемках произошла неприятная ситуация, когда во время сцены фехтования Клюев случайно ранил Боярского.

Фото: РИА «Новости»

Снимали сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна, Рошфора и де Жюссака. Мы должны были скрестить шпаги на лестнице. Когда репетировали, все шло замечательно, но на съемках ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься. Борис Клюев

Когда трехсерийный фильм вышел на экраны в 1979 году, образ Рошфора в исполнении Клюева стал одним из самых запоминающихся. Его аристократическая холодность, ироничная улыбка и фирменные усы сделали отрицательного персонажа по-своему обаятельным. Младший старший брат После успеха «Трех мушкетеров» Клюеву предложили не менее сложную задачу — сыграть Майкрофта Холмса, старшего брата знаменитого сыщика. Парадокс заключался в том, что актер был на девять лет младше Василия Ливанова, исполнявшего роль Шерлока. Клюев блестяще справился с этим вызовом, создав образ мудрого, слегка флегматичного чиновника, который запомнился зрителям не меньше, чем главный герой. Его Майкрофт получился настолько убедительным, что никто не заметил возрастного несоответствия. Секретная миссия актера Клюева Настоящим испытанием актерского мастерства стала роль шпиона Трианона в политическом триллере «ТАСС уполномочен заявить…». Цензоры неоднократно урезали сцены с его персонажем, считая, что Клюев играет злодея слишком обаятельно.

Это было странно, все же антигерой… Но я тогда вообще никуда не мог спокойно ходить. Зрительский успех был необыкновенный. Борис Клюев

Ирония заключалась в том, что люди на улицах стали узнавать Клюева и относиться к нему как к положительному герою. Этот парадоксальный успех доказал его уникальную способность наделять даже отрицательных персонажей человечностью и глубиной. Театр или кино Настоящим домом для Клюева стал Малый театр, где он прослужил 50 лет — с 1969 года и до конца жизни. Здесь он чувствовал себя частью большой семьи, где его ценили и понимали. Параллельно со сценой Клюев преподавал в родном Щепкинском училище, воспитав целую плеяду звезд — от Егора Бероева до Елены Лядовой и Кристины Асмус.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

На сцене Клюев блистал в классических образах. В кино же судьба распорядилась иначе — после множества ролей аристократов и злодеев настоящую народную любовь ему принес образ простоватого Николая Воронина. «Египетская сила» пенсионера Воронина Кто бы мог подумать, что актер, десятилетиями игравший графов и королей, в 65 лет станет любимцем всей страны в роли ворчливого пенсионера? Когда создатели «Ворониных» предложили Борису Клюеву роль Николая Петровича, даже они не ожидали такого оглушительного успеха. Но именно этот контраст — аристократическая стать и простой, почти гротескный образ — сделали его Воронина таким обаятельным. На площадке Клюев творил чудеса — так, его фирменное «Египетская сила!», придуманное на ходу, моментально ушло в народ.

Простачка Воронина играть труднее, чем изысканных аристократов! <…> Играя Воронина, я ушел дальше всего от себя самого. Аристократы, князья — все, что я играл до сих пор, гораздо проще, чем Воронин. Благодаря роли Воронина в, казалось бы, обычном сериальчике, я начинаю понимать, что становлюсь мастером. Борис Клюев

Создатели сериала с удовольствием обыгрывали звездное прошлое Клюева. То Костя бросит отцу: «Кончай на ночь смотреть „ТАСС уполномочен заявить“». То в нескольких сериях будут намекать на сходство Воронина с графом Рошфором. Эти шутки стали своеобразной данью уважения многогранному таланту актера. Самый страшный день За внешней невозмутимостью и аристократической выдержкой Бориса Клюева скрывалась личная драма, о которой он не любил распространяться. В 1993 году его единственный сын Алексей от первой жены Натальи, подававший большие надежды, скоропостижно скончался в возрасте 24 лет — сердце молодого человека просто остановилось во сне. «Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить», — говорил Клюев о потере сына, находя силы в работе и поддержке близких. К тому моменту Борис уже был женат в третий раз. Но о первых двух браках артист почти ничего не рассказывал.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ Борис Клюев с женой Викторией / www.globallookpress.com

Третья жена Виктория, с которой они прожили вместе 45 лет — с 1975 года и до последних дней актера, стала для Клюева островком понимания и спокойствия. Этот союз оказался прочным и гармоничным, возможно, именно потому, что Виктория не имела отношения к театральной среде, а была профессиональной спортсменкой. Последний поклон Даже когда в 2018 году врачи диагностировали у актера рак легких, он продолжал работать, словно следуя своему жизненному принципу — профессиональный долг прежде всего. В июле 2019 года, за год до смерти, Клюев в последний раз снялся в «Ворониных» на побережье Черного моря в Сочи, превозмогая болезнь.

Фото: РИА «Новости»

До самого конца Клюев оставался верен себе — без жалоб и сожалений, с той же стоической мудростью, с которой играл своих лучших персонажей. Его уход 1 сентября 2020 года стал завершением пути человека, для которого понятия чести и профессионализма никогда не были пустыми словами. Народный аристократ Борис Клюев оставил уникальное и разноплановое творческое наследие — от аристократичного графа Рошфора до простоватого Воронина. Он ушел, но навсегда остался в культовых кинолентах, в учениках, которых воспитал, и в миллионах случайных «Египетская сила!», которые до сих пор звучат в российских семьях.