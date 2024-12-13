Беспрецедентное возвращение. Time назвал Трампа человеком года — 2024

Time: человеком года — 2024 стал избранный президент США Дональд Трамп

Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Почти 100 лет редакторы американского журнала Time выбирают человека года, того, кто оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. В 2024 году организаторы сделали выбор в пользу Дональда Трампа, политическое возрождение которого произвело впечатление на весь мир. Что известно о номинации и кто был удостоен звания «Человек года» ранее — в материале 360.ru.

Дональда Трампа назвали «Человеком года — 2024»

«Политическое возрождение Трампа не имеет прецедентов в американской истории», — объяснило издание свой выбор.

По мнению журнала, ни один человек не сыграл большую роль в формировании и изменении курса политики, чем Трамп. В 2016 году американский бизнесмен стал президентом США, чем шокировал многих. Четыре года правления, в том числе первый год пандемии, а потом проигрыш на выборах и штурм Капитолия в январе 2021 года. Победа Трампа на выборах в 2024 году вызвала еще большее удивление, так как предвыборную кампанию кандидат вел на фоне обвинительного приговора суда по 34 пунктам.

По данным Forbes Real-Time, состояние Трампа составляет 6,3 миллиарда долларов. В январе он триумфально вернется в Белый дом.

«За возвращение исторических масштабов, за политическую перестройку, которая случается раз в поколение, за переделку американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп признан человеком 2024 года по версии Time», — заявили редакторы журнала.

Фото: РИА «Новости»

В шорт-лист кандидатов на звание «Человек года» в 2024 году входили:

Фото: Unsplash

Журнал Time и в чем суть номинации «Человек года»

Time — американский еженедельный общественно-политический журнал, основан в 1923 году. Издание принадлежит миллиардеру, генеральному директору корпорации Salesforce Марку Бениоффу и его супруге.

Начиная с 1927 года издание каждый декабрь публикует на обложке фотографию победившего в рейтинге «Человек года».

Как правило, звание присваивают политическому и общественному деятелю, однако иногда журнал делает исключение, награждая группы людей, предметы и даже явления.

Человеком года выбирают личность, которая оказала наибольшее влияние на заголовки газет в уходящем году. Его роль может быть как положительной, так и отрицательной.

«Звание „Человек года“ не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру», — заявил исполнительный редактор журнала Ричард Штенгель.

До 1999 года звание звучало как Man of the Year, после его поменяли на гендерно-нейтральное Person of the Year.

Courtesy TIME Magazine/Keystone Press Agency
Фото: Courtesy TIME Magazine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто еще становился человеком года ранее

Человеком года трижды называли президента США Франклина Рузвельта — в 1932, 1934, 1941 годах. Дважды этого звания удостаивали 16 человек, среди них Иосиф Сталин и Михаил Горбачев.

Иногда журнал отступал от традиции и присваивал звание группе лиц или неодушевленному предмету. В 1982 году титул присвоили персональному компьютеру, а в 1988 году — находящейся в опасности планете Земля.

Riccardo Savi/ZUMAPRESS.com
Фото: Riccardo Savi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Человек года 2006

В 2006 году Time назвал человеком года каждого жителя планеты. Журнал вышел с надписью: «Person of the Year: You» («Человек года: Ты»). На обложке изобразили клавиатуру и монитор, экран которого представлял собой зеркало. Каждый покупатель журнала видел на обложке свое отражение.

В редакции пояснили, что каждый человек контролирует информационный век. У миллионов людей на планете появилась возможность влиять на общую картину мира посредством блогов, роликов и постов в соцсетях.

* Признан в России иноагентом.

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