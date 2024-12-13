Беспрецедентное возвращение. Time назвал Трампа человеком года — 2024
Time: человеком года — 2024 стал избранный президент США Дональд Трамп
Почти 100 лет редакторы американского журнала Time выбирают человека года, того, кто оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. В 2024 году организаторы сделали выбор в пользу Дональда Трампа, политическое возрождение которого произвело впечатление на весь мир. Что известно о номинации и кто был удостоен звания «Человек года» ранее — в материале 360.ru.
Дональда Трампа назвали «Человеком года — 2024»
«Политическое возрождение Трампа не имеет прецедентов в американской истории», — объяснило издание свой выбор.
По мнению журнала, ни один человек не сыграл большую роль в формировании и изменении курса политики, чем Трамп. В 2016 году американский бизнесмен стал президентом США, чем шокировал многих. Четыре года правления, в том числе первый год пандемии, а потом проигрыш на выборах и штурм Капитолия в январе 2021 года. Победа Трампа на выборах в 2024 году вызвала еще большее удивление, так как предвыборную кампанию кандидат вел на фоне обвинительного приговора суда по 34 пунктам.
По данным Forbes Real-Time, состояние Трампа составляет 6,3 миллиарда долларов. В январе он триумфально вернется в Белый дом.
«За возвращение исторических масштабов, за политическую перестройку, которая случается раз в поколение, за переделку американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп признан человеком 2024 года по версии Time», — заявили редакторы журнала.
В шорт-лист кандидатов на звание «Человек года» в 2024 году входили:
- вице-президент США Камала Харрис,
- принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон,
- самый богатый человек мира Илон Маск,
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,
- глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл,
- первая в истории Мексики женщина-президент Клаудия Шейнбаум,
- вдова оппозиционера Алексея Навального* Юлия Навальная*,
- американский комик и ведущий подкаста Джо Роган,
- глава Meta** миллиардер Марк Цукерберг.
Журнал Time и в чем суть номинации «Человек года»
Time — американский еженедельный общественно-политический журнал, основан в 1923 году. Издание принадлежит миллиардеру, генеральному директору корпорации Salesforce Марку Бениоффу и его супруге.
Начиная с 1927 года издание каждый декабрь публикует на обложке фотографию победившего в рейтинге «Человек года».
Как правило, звание присваивают политическому и общественному деятелю, однако иногда журнал делает исключение, награждая группы людей, предметы и даже явления.
Человеком года выбирают личность, которая оказала наибольшее влияние на заголовки газет в уходящем году. Его роль может быть как положительной, так и отрицательной.
«Звание „Человек года“ не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру», — заявил исполнительный редактор журнала Ричард Штенгель.
До 1999 года звание звучало как Man of the Year, после его поменяли на гендерно-нейтральное Person of the Year.
Кто еще становился человеком года ранее
- 1927 год — Чарльз Линдберг. Первым человеком года назвали авиатора, который в 1927 году первым совершил беспосадочный перелет на самолете через Атлантику, из Нью-Йорка в Париж.
- 1938 год — Адольф Гитлер. Он был единственным человеком года, чью фотографию не разместили на обложке декабрьского журнала.
- 1939 год, 1942 год — генсек ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин.
- 1940 год — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
- 1952 год — королева Великобритании Елизавета II.
- 1957 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
- 1958 год — премьер-министр Франции Шарль де Голль. В декабре 1958 года После падения Четвертой республики и установления Пятой республики был избран президентом Франции.
- 1963 год — Мартин Лютер Кинг. Лидер движения за гражданские права.
- 1972 год — советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.
- 1987 год, 1989 год — генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.
- 1999 год — основатель и гендиректор компании Amazon Джефф Безос.
- 2006 год — ты.
- 2007 год — президент России Владимир Путин.
- 2010 год — основатель Meta** Марк Цукерберг.
- 2015 год — канцлер ФРГ Ангела Меркель.
- 2016 год, 2024 год — Дональд Трамп.
- 2019 год — шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг.
- 2020 год — Джо Байден и Камала Харрис.
- 2021 год — богатейший человек по версии журнала Forbes Илон Маск.
- 2022 год — президент Украины Владимир Зеленский.
- 2023 год — американская певица и автор песен Тейлор Свифт.
Человеком года трижды называли президента США Франклина Рузвельта — в 1932, 1934, 1941 годах. Дважды этого звания удостаивали 16 человек, среди них Иосиф Сталин и Михаил Горбачев.
Иногда журнал отступал от традиции и присваивал звание группе лиц или неодушевленному предмету. В 1982 году титул присвоили персональному компьютеру, а в 1988 году — находящейся в опасности планете Земля.
Человек года 2006
В 2006 году Time назвал человеком года каждого жителя планеты. Журнал вышел с надписью: «Person of the Year: You» («Человек года: Ты»). На обложке изобразили клавиатуру и монитор, экран которого представлял собой зеркало. Каждый покупатель журнала видел на обложке свое отражение.
В редакции пояснили, что каждый человек контролирует информационный век. У миллионов людей на планете появилась возможность влиять на общую картину мира посредством блогов, роликов и постов в соцсетях.
* Признан в России иноагентом.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.