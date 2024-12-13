Сегодня 03:25 Беспрецедентное возвращение. Time назвал Трампа человеком года — 2024 Time: человеком года — 2024 стал избранный президент США Дональд Трамп 0 0 0 Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press Интересное

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Дональд Трамп

Почти 100 лет редакторы американского журнала Time выбирают человека года, того, кто оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. В 2024 году организаторы сделали выбор в пользу Дональда Трампа, политическое возрождение которого произвело впечатление на весь мир. Что известно о номинации и кто был удостоен звания «Человек года» ранее — в материале 360.ru.

Дональда Трампа назвали «Человеком года — 2024» «Политическое возрождение Трампа не имеет прецедентов в американской истории», — объяснило издание свой выбор. По мнению журнала, ни один человек не сыграл большую роль в формировании и изменении курса политики, чем Трамп. В 2016 году американский бизнесмен стал президентом США, чем шокировал многих. Четыре года правления, в том числе первый год пандемии, а потом проигрыш на выборах и штурм Капитолия в январе 2021 года. Победа Трампа на выборах в 2024 году вызвала еще большее удивление, так как предвыборную кампанию кандидат вел на фоне обвинительного приговора суда по 34 пунктам. По данным Forbes Real-Time, состояние Трампа составляет 6,3 миллиарда долларов. В январе он триумфально вернется в Белый дом. «За возвращение исторических масштабов, за политическую перестройку, которая случается раз в поколение, за переделку американского президентства и изменение роли Америки в мире Дональд Трамп признан человеком 2024 года по версии Time», — заявили редакторы журнала.

Фото: РИА «Новости»

В шорт-лист кандидатов на звание «Человек года» в 2024 году входили: вице-президент США Камала Харрис,

принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон,

самый богатый человек мира Илон Маск,

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,

глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл,

первая в истории Мексики женщина-президент Клаудия Шейнбаум,

вдова оппозиционера Алексея Навального* Юлия Навальная*,

американский комик и ведущий подкаста Джо Роган,

глава Meta** миллиардер Марк Цукерберг.

Фото: Unsplash

Журнал Time и в чем суть номинации «Человек года» Time — американский еженедельный общественно-политический журнал, основан в 1923 году. Издание принадлежит миллиардеру, генеральному директору корпорации Salesforce Марку Бениоффу и его супруге. Начиная с 1927 года издание каждый декабрь публикует на обложке фотографию победившего в рейтинге «Человек года». Как правило, звание присваивают политическому и общественному деятелю, однако иногда журнал делает исключение, награждая группы людей, предметы и даже явления. Человеком года выбирают личность, которая оказала наибольшее влияние на заголовки газет в уходящем году. Его роль может быть как положительной, так и отрицательной. «Звание „Человек года“ не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру», — заявил исполнительный редактор журнала Ричард Штенгель. До 1999 года звание звучало как Man of the Year, после его поменяли на гендерно-нейтральное Person of the Year.

Фото: Courtesy TIME Magazine/Keystone Press Agency / Global Look Press

Кто еще становился человеком года ранее 1927 год — Чарльз Линдберг. Первым человеком года назвали авиатора, который в 1927 году первым совершил беспосадочный перелет на самолете через Атлантику, из Нью-Йорка в Париж.

1938 год — Адольф Гитлер. Он был единственным человеком года, чью фотографию не разместили на обложке декабрьского журнала.

1939 год, 1942 год — генсек ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин.

1940 год — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

1952 год — королева Великобритании Елизавета II.

1957 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

1958 год — премьер-министр Франции Шарль де Голль. В декабре 1958 года После падения Четвертой республики и установления Пятой республики был избран президентом Франции.

1963 год — Мартин Лютер Кинг. Лидер движения за гражданские права.

1972 год — советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

1987 год, 1989 год — генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

1999 год — основатель и гендиректор компании Amazon Джефф Безос.

2006 год — ты.

2007 год — президент России Владимир Путин.

2010 год — основатель Meta** Марк Цукерберг.

2015 год — канцлер ФРГ Ангела Меркель.

2016 год, 2024 год — Дональд Трамп.

2019 год — шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг.

2020 год — Джо Байден и Камала Харрис.

2021 год — богатейший человек по версии журнала Forbes Илон Маск.

2022 год — президент Украины Владимир Зеленский.

2023 год — американская певица и автор песен Тейлор Свифт. Человеком года трижды называли президента США Франклина Рузвельта — в 1932, 1934, 1941 годах. Дважды этого звания удостаивали 16 человек, среди них Иосиф Сталин и Михаил Горбачев. Иногда журнал отступал от традиции и присваивал звание группе лиц или неодушевленному предмету. В 1982 году титул присвоили персональному компьютеру, а в 1988 году — находящейся в опасности планете Земля.

Фото: Riccardo Savi/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Человек года 2006 В 2006 году Time назвал человеком года каждого жителя планеты. Журнал вышел с надписью: «Person of the Year: You» («Человек года: Ты»). На обложке изобразили клавиатуру и монитор, экран которого представлял собой зеркало. Каждый покупатель журнала видел на обложке свое отражение. В редакции пояснили, что каждый человек контролирует информационный век. У миллионов людей на планете появилась возможность влиять на общую картину мира посредством блогов, роликов и постов в соцсетях. * Признан в России иноагентом. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.