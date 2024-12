Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Журнал Time и в чем суть номинации «Человек года»

Time — американский еженедельный общественно-политический журнал, основан в 1923 году. Издание принадлежит миллиардеру, генеральному директору корпорации Salesforce Марку Бениоффу и его супруге.

Начиная с 1927 года издание каждый декабрь публикует на обложке фотографию победившего в рейтинге «Человек года».

Как правило, звание присваивают политическому и общественному деятелю, однако иногда журнал делает исключение, награждая группы людей, предметы и даже явления.

Человеком года выбирают личность, которая оказала наибольшее влияние на заголовки газет в уходящем году. Его роль может быть как положительной, так и отрицательной.

«Звание „Человек года“ не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру», — заявил исполнительный редактор журнала Ричард Штенгель.

До 1999 года звание звучало как Man of the Year, после его поменяли на гендерно-нейтральное Person of the Year.