Трамп стал человеком года по версии Time

Журнал Time признал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. Издание опубликовало фото республиканца на своей обложке.

Традицию объявлять человека года Time ведет с 1927 года. Этот титул достается человеку, который, по мнению редакции, оказал за последнее время наибольшее влияние на мир «во благо или во вред».

В 2024 году в списке возможных кандидатур на звание человека года были, помимо прочих, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, первая в истории Мексики женщина-президент Клаудия Шейнбаум, американский комик и ведущий подкаста Джо Роган.

В прошлом году звание журнала Time получила певица Тейлор Свифт, а летом этого года издание поместило на обложку отказавшегося переизбираться президента Джо Байдена.