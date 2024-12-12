Трамп стал человеком года по версии Time
Журнал Time объявил Трампа человеком 2024 года
Журнал Time признал избранного президента США Дональда Трампа человеком года. Издание опубликовало фото республиканца на своей обложке.
Традицию объявлять человека года Time ведет с 1927 года. Этот титул достается человеку, который, по мнению редакции, оказал за последнее время наибольшее влияние на мир «во благо или во вред».
В 2024 году в списке возможных кандидатур на звание человека года были, помимо прочих, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, первая в истории Мексики женщина-президент Клаудия Шейнбаум, американский комик и ведущий подкаста Джо Роган.
В прошлом году звание журнала Time получила певица Тейлор Свифт, а летом этого года издание поместило на обложку отказавшегося переизбираться президента Джо Байдена.