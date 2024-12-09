Трамп и Харрис попали в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time

Трамп, Харрис и Маск вошли в шорт-лист претендентов на звание человека года

Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг и Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание человека года. Об этом сообщил журнал Time .

Также в этом списке Юлия Навальная, принцесса Уэльская Кэтрин (в девичестве Кейт Миддлтон), премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, актер и ведущий подкастов Джо Роган и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Человека года по версии Time выбирают ежегодно, начиная с 1927 года. Маск уже удостаивался этого звания в 2021 году, Харрис — в 2020-м, Трамп — в 2016-м, а Цукерберг — в 2010-м. Действующий обладатель награды — певица и автор песен Тейлор Свифт, которая в прошлогоднем голосовании обошла российского президента Владимира Путина (ставшего человеком 2007 года) и лидера Китая Си Цзиньпина.