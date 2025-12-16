Гастроэнтеролог Белоусов рассказал, что салат селедка под шубой улучшает работу сосудов и сердца

Селедка под шубой часто вызывает опасения из-за своей калорийности. Однако это блюдо может быть не только вкусным, но и полезным. Об этом рассказал «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

Доктор отметил, что свекла и сельдь в этом салате работают на пользу сердца и сосудов. Свекла стимулирует выработку окиси азота, которая помогает снижать давление и уменьшает риск спазмов. Сельдь же богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина и препятствуют образованию бляшек.

Другие ингредиенты салата также приносят пользу. Вареная свекла улучшает пищеварение, морковь сохраняет витамин А, лук добавляет витамин С, а яйца — полноценный белок.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что тяжесть блюда часто связана не с ингредиентами, а с майонезом. Замена покупного соуса на домашний вариант или сметану делает салат легче и полезнее.

«И весь секрет в умеренности: небольшая порция дарит все плюсы — от поддержки сердца до витаминов — без вреда для фигуры», — отметил специалист.

Таким образом, селедка под шубой может стать здоровым дополнением праздничного меню, если использовать качественные продукты, легкую заправку и соблюдать меру в порции.