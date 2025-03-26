Диетолог Онуфрийчук: свекла помогает нормализовать артериальное давление

По ее словам, продукт поддерживает работу сердца и помогает нормализовать артериальное давление. Это происходит благодаря высокому содержанию в продукте натуральных нитратов, преобразующихся в оксид азота, который расширяет сосуды и способствует снижению давления, написал RT.

Кроме того, в свекле много пектиновых веществ, витаминов и микроэлементов. Однако есть и противопоказания: заболевания печени, поджелудочной железы и желудка, а также аллергия и ревматоидный артрит.