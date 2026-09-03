Биолог Лялина посоветовала разбавлять свекольный сок водой

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что свежий свекольный сок следует разбавлять водой и не пить натощак. По ее словам, напиток может агрессивно воздействовать на слизистую, сообщает NEWS.ru .

Лялина заявила, что разбавленный свекольный сок дает «детокс-эффект». Биолог посоветовала употреблять овощ также сырым, добавляя его в салаты для сохранения витаминов.

Сахарная свекла содержит витамины B и C, железо, магний, фолиевую кислоту и бетаин, который поддерживает работу печени и сосудов. При этом корнеплод имеет высокий гликемический индекс и может вызвать вздутие или резкий рост уровня сахара в крови. Для салатов свеклу можно варить или запекать, причем запекание сохраняет больше полезных веществ.

Кормовую свеклу редко едят в чистом виде из-за жесткости и обилия грубых волокон. Эксперт рекомендовала добавлять ее в рагу, супы и овощные смеси, пишет aif.ru.