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    Биолог Лялина посоветовала разбавлять свекольный сок водой

    И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что свежий свекольный сок следует разбавлять водой и не пить натощак. По ее словам, напиток может агрессивно воздействовать на слизистую, сообщает NEWS.ru.

    Лялина заявила, что разбавленный свекольный сок дает «детокс-эффект». Биолог посоветовала употреблять овощ также сырым, добавляя его в салаты для сохранения витаминов.

    Сахарная свекла содержит витамины B и C, железо, магний, фолиевую кислоту и бетаин, который поддерживает работу печени и сосудов. При этом корнеплод имеет высокий гликемический индекс и может вызвать вздутие или резкий рост уровня сахара в крови. Для салатов свеклу можно варить или запекать, причем запекание сохраняет больше полезных веществ.

    Кормовую свеклу редко едят в чистом виде из-за жесткости и обилия грубых волокон. Эксперт рекомендовала добавлять ее в рагу, супы и овощные смеси, пишет aif.ru.