Medical Xpress: цельные ферментированные продукты благоприятно влияют на здоровье кишечника

Популярность ферментированных продуктов растет, поскольку люди все больше интересуются здоровьем кишечника и естественными методами его улучшения. О научном обосновании пользы ферментации для здоровья кишечника сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.

Ферментация — это процесс, при котором естественные микроорганизмы, включая бактерии и дрожжи, расщепляют и сохраняют пищу. Гастроэнтеролог из Медицинского центра Лангон при Нью-Йоркском университете Лиза Ганджу говорит, что только недавно ученые подтвердили пользу ферментации для кишечника.

Однако не все ферментированные продукты одинаково полезны. Директор Центра прикладного питания Медицинской школы Чана при Массачусетском университете Барбара Олендзки рекомендует выбирать цельные продукты, такие как ферментированная свекла, зеленая фасоль, йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста и темпе.

Микробы в этих продуктах помогают предварительно переваривать пищу, расщепляя ее и изменяя состав соединений. Бактерии поддерживают баланс в кишечнике, конкурируя с менее полезными микроорганизмами. Исследователь-диетолог Стэнфордского университета Далия Перелман отмечает, что даже термически обработанные продукты, например, хлеб на закваске, могут быть полезны, хотя живые культуры при выпечке погибают.

Специалисты предостерегают от покупки газированных напитков, шоколада и других переработанных продуктов, которые позиционируются как пробиотические. Ганджу советует избегать продуктов с высоким содержанием сахара, так как он способствует росту вредных бактерий. При выборе продуктов стоит искать маркировку «живые культуры».