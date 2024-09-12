Детство в секте и поддержка насильника. Кем Linkin Park заменила Честера Беннингтона
Новую вокалистку Linkin Park обвинили в поддержке насильника
Американская рок-группа Linkin Park влипла в скандал, пригласив на место вокалистки Эмили Армстронг. Ранее ее заметили в группе поддержки актера Дэнни Мастерсона, осужденного за изнасилование. Часть музыкантов и фанатов коллектива потребовала заменить исполнительницу, однако большинство считают, что шоу должно продолжаться.
Возрождение Linkin Park
Linkin Park недавно сообщила о возвращении на сцену. После того как в 2017 году солист Честер Беннингтон свел счеты с жизнью, коллектив лишился своего уникального голоса. Музыканты прекратили выступать, лишь иногда публиковали старые аудиозаписи и давали интервью.
Один из основателей группы, Майк Шинода, отверг идею сделать «голографического Честера», а нового исполнителя даже не пытались искать. Но мае 2024 года коллектив официально сообщил, что намерен возобновить творческую деятельность, и пригласил вокалиста. Точнее, вокалистку.
Новым голосом стала 38-летняя Эмили Армстронг из группы Dead Sara. Также пришел новый барабанщик Колин Бриттэн — он заменил ушедшего Роба Бурдона. Если к ударнику вопросов не было, кандидатура солистки буквально сразу вызвала скандал.
Кто такая Эмили Армстронг
Эмили Армстронг родилась 6 мая 1986 года в Лос-Анджелесе. Она начала писать песни и играть на гитаре в 11 лет, а к 15 решилась их исполнять. Школу юный музыкант так и не окончила: единственное, чего она хотела, — выступать в рок-группе и не интересовалась ничем другим.
Когда Армстронг исполнилось 16 лет, она познакомилась и начала играть с гитаристкой Сьюзи Медли. Творческий союз впервые громко заявил о себе на сцене лос-анджелесского ночного клуба в марте 2005 года. Тогда же девушки основали группу Dead Sara и два года спустя отправились на первые гастроли.
Интересно
Группа, как, впрочем, и ее основательницы, успела завоевать популярность и несколько премий. Впервые с Linkin Park Армстронг появилась в клипе песни The Emptiness Machine — «Машина пустоты», — который презентовали 5 сентября 2024 года. Это первый сингл будущего альбома From Zero — «С нуля», он выйдет 15 ноября.
Скандал с сайентологами
Стоило Linkin Park сообщить об Армстронг, как многие вспомнили, что она родилась в семье видных членов Церкви сайентологии. В частности, мать Гейл Армстронг была старшим редактором-консультантом церковного журнала Freedom. Неудивительно, что родители воспитали дочь в своей вере.
Напомним, что Церковь саентологии основал американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард в 1954 году. Многие европейские страны, в том числе Германия и Франция, отказываются признавать эту организацию религиозной и считают (не без оснований) довольно опасной сектой.
Как и все подобные организации, последователи Хаббарда гордятся своими известными приверженцами и постоянно публикуют списки знаменитостей. Пожалуй, самый известный из них — Том Круз, хотя ходят слухи, что он отстранился от Церкви с 2020 года. Армстронг тоже попала в список «выдающихся членов».
Еще в списке был американский актер и диджей Дэнни Мастерсон. В 2017 году четыре женщины обвинили его изнасиловании, позже к ним примкнула еще одна жертва. Они не раз сообщали, что представители Церкви сайентологии пытались их запугать. Впрочем, туго пришлось даже полиции и прокурорам — давление на следствие было нешуточным.
Только в 2023 году Верховный суд Лос-Анджелеса признал Мастерсона виновным (не по всем эпизодам) и приговорил к 30 годам заключения с правом на условно-досрочное освобождение через 25 с половиной лет. Во время процессов в группе поддержки от сайентологов была замечена и Армстронг.
Именно это припомнил ей муж одной из пострадавших, вокалист группы Mars Volta и экс-сайентолог Седрик Бикслер-Завала. Он обратился к Армстронг в соцсети: «Знают ли твои фанаты о твоем друге Дэнни Мастерсоне? Твоем друге-насильнике?»
Один из сыновей покойного вокалиста Linkin Park Джейми Беннингтон тоже выразил недовольство тем, что Армстронг присоединилась к группе. Он без обиняков назвал Майка Шиноду «глухим маразматиком» и пожаловался, что после критики многие фанаты коллектива начали относиться к нему агрессивно, написал Variety.
Что говорит сама Армстронг
Судя по всему, Linkin Park не намерена отказываться от новой вокалистки: бизнес есть бизнес, а скандал — отличная реклама. Армстронг выдержала небольшую паузу, а после попыталась объясниться в соцсетях «по поводу того, что произошло некоторое время назад».
«Несколько лет назад меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на заседании суда, и я пошла на одно из первых слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого поняла, что мне не следовало этого делать. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее и недооценила его», — написала музыкант.
Она подчеркнула, что с тех пор никогда не разговаривала с Мастерсоном, не оправдывает жестокое обращение или насилие в отношении женщин и сочувствует жертвам этих преступлений. Уточнять, связана ли она до сих пор с Церковью сайентологов, Армстронг не стала.
Это особенно интересно, учитывая, что певица открыто идентифицирует себя как квир, а ведь основатель сайентологии Хаббард называл любые однополые отношения не иначе как извращениями. Правда, сегодня его последователи официально утверждают, что «не диктуют сексуальные предпочтения», и отрицают обвинения в гомофобии.