Детство в секте и поддержка насильника. Кем Linkin Park заменила Честера Беннингтона

Название Dead Sara — «Мертвая Сара» — отсылка к песне группы Fleetwood Mac Sara, которую написала королева рок-н-ролла Стиви Никс. Ее творчество довольно сильно повлияло на Амстронг и Медли. Что до названия, то дело в акустической шутке: строка композиции Said Sara («Сара сказала») зачастую слышится как Dead Sara («Мертвая Сара»).

Группа, как, впрочем, и ее основательницы, успела завоевать популярность и несколько премий. Впервые с Linkin Park Армстронг появилась в клипе песни The Emptiness Machine — «Машина пустоты», — который презентовали 5 сентября 2024 года. Это первый сингл будущего альбома From Zero — «С нуля», он выйдет 15 ноября.